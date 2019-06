Boda de Sergio Ramos y PIlar Rubio Sevilla se paraliza con la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio Habrá cortes de tráfico, la Catedral recorta sus visitas y hay un amplio dispositivo de seguridad mientras en los hoteles de lujo algunos invitados se han registrado con nombres falsos

Sevilla ultima los preparativos para la boda de Sergio Ramos (33) y Pilar Rubio (41) que tendrá lugar este sábado en la Catedral de Sevilla y que no sólo ha levantado una enorme expectación sino que también paraliza la ciudad e incluso ha provocado críticas de algunos sectores como guías turísticos o cocheros, quienes se han visto obligados a modificar sus jornadas laborales.

El casco histórico sevillano ultima los preparativos en las inmediaciones del templo, donde ya es visible el montaje del enlace más esperado. Hay además un amplio dispositivo de seguridad que está en manos de la empresa privada contratada por los novios «La puta suegra».

Pero esa seguridad privada se ha coordinado con el Ayuntamiento de Sevilla, que ha tenido que organizar su propio plan en el que participan policías locales y nacionales y que incluye también prohibiciones y cortes de tráfico, además de vallas para impedir que el público se acerque a los novios o los invitados, e incluso ambulancias.

Minibuses para los invitados

El tráfico de las calles aledañas a la Catedral estará cortado durante el día del enlace. Se han puesto placas en las que junto a la señal de prohibido puede leerse «boda». En las calles Santo Tomás y Fray Ceferino, que rodean el Archivo de Indias, sólo estará permitido el paso a los vehículos, en los que llegarán los 500 invitados. Porque, con excepción de la novia, que llegará en coche, el resto de invitados lo hará en minibuses, al parecer una treintena, que se acercarán lo más posible al templo metropolitano y que luego trasladarán a todos ellos hasta Bollullos de la Mitación, donde se celebrará el convite posterior.

Para evitar aglomeraciones ante la notoriedad de los invitados, van a poner vallas y también se está organizando una zona especial para la prensa, para lo que ya se han acreditado una treintena de medios de comunicación y se esperan más. Desde ese «corralito» que estará acotado, fotógrafos, cámaras y redactores podrán tomar imágenes del paseíllo de novios e invitados a su entrada al templo sobre las 17 horas. Y luego a la salida tras el «sí quiero» de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Sin embargo las declaraciones de ambos no están previstas hasta algo más tarde, cuando hacia las 20.30 salgan a las puertas de su finca La Alegría, en Bollullos de la Mitación, para atender a la prensa.

La Catedral de Sevilla ha cambiado sus rutinas. Se recortarán las visitas a las 15.30, hora y media antes de lo habitual y se ha pedido al personal que no esté de servicio que no acuda por allí. Pese a que la Catedral pide en su propio aviso «comprensión y colaboración», el cambio de horarios ha provocado, además de comentarios en las redes sociales, el enojo de algunos guías turísticos que también se verán obligados a alterar su horario para que se pueda arreglar la iglesia, poner las flores y ultimar los preparativos de la ceremonia religiosa que tendrá lugar en la Capilla Real. Ese día, según dicen, no habrá otras bodas.

Tampoco podrán pasar los coches de caballosque normalmente acceden a toda la zona histórica junto a la Giralda, lo que ha provocado su enojo. Iván Jiménez, uno de ellos, se quejaba de que la Policía Local les había informado de que el sábado no podrían llegar a la Catedral y que tendrían que quedarse en la Puerta de Jerez. «Unos sesenta coches de caballos no podremos llegar hasta la plaza», decía.

No había visto nada igual

Eva Martínez, guía turística oficial en Sevilla, se quejaba de que les habían dado órdenes de tener «completamente desalojada» la catedral a las 16.30 y la última visita que se permitirá hacer es a las 15.30. «Solo recuerdo una cosa igual cuando se casó la Infanta», decía esta guía, que ha tenido que cancelar algunas visitas o modificar los horarios, lo que ha afectado sobre todo a grupos de turistas que suelen visitar tanto la Catedral como la Giralda.

El hermetismo de la organizadora se debe a que, según asegura, sólo atiende a los deseos de los novios de jugar con el «efecto sorpresa» el gran día, y de hecho a todos los trabajadores se les ha hecho un «contrato de confidencialidad» para que no puedan contar ni un detalle. La puerta de San Miguel, una de las que podrían servir de acceso a los novios, está acordonada.

En los hoteles también hay gran expectación por la llegada de numerosos invitados ya que se espera a la plantilla del Real Madrid al completo, a David Beckham, Gerard Piqué y Shakira o Florentino Pérez, entre otros. Los hoteles Alfonso XIII, Colón y Palacio de Villapanés son los establecimientos de lujo que habitualmente albergan a este tipo de convidados. Para conservar su anonimato muchos de ellos se han registrado con nombres falsos.

Y en los bares de los aledaños del templo tampoco se habla de otra cosa. Es el monotema. «Yo me he pedido el día libre porque puede ser horrible», decía uno de los camareros en una cafetería de la calle Mateos Gago. «Vamos a ponernos a cantar el himno del Betis en cuanto pase», bromeaba otro.

Los preparativos se alargarán durante la mañana del sábado, día del enlace. Será todo un dispositivo que ha alterado la vida de la ciudad, que en la misma mañana de este sábado celebrará, como el resto de corporaciones locales, la constitución del Ayuntamiento. «No sé nada de la boda», decía Juan Espadas, el alcalde quien, según parece, no estará entre los invitados de la boda del año en Sevilla.