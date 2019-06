Boda de Sergio Ramos y Victoria Beckham David y Victoria Beckham: ¿Se han saltado el protocolo de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio? Ella ha acudido al enlace en la Catedral de Sevilla vestida de blanco, color vetado por la novia y que no suele usarse cuando se va de invitada a un enlace

De blanco y con gafas de sol. Así ha llegado Victoria Beckham a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en la Catedral de Sevilla. Y todos los ojos se han centrado en ella. ¿Ha roto el protocolo con ese vestido estampado de color blanco roto?

La boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, además de ser una de las más mediáticas del año, estaba plagada de reglas. Los invitados debían evitar ciertos colores, por petición de los contrayentes. Además, tenían que llevar un tatuaje temporal para poder entrar y habían solicitado que no acudieran niños.

Entre los colores que las invitadas debían evitar estaba el blanco. Pero además es costumbre habitual no acudir a las bodas de blanco -por no eclipsar a la novia- ni de negro -por ser el color habitual de los entierros y del luto. Así, la llegada de Victoria Beckham ha levantado la polémica: ¿se ha saltado el protocolo social y el específico de la boda la diseñadora y ex Spice Girl?

Su marido también ha generado expectación. Pero no por el protocolo sino por la simpatía que despierta. El público que se ha concentrado para ver a los asistentes de la boda han jaleado con fuerza a la pareja, una de las más internacionales de cuantos invitados han ido llegando por ahora a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.