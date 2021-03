Tourism Innovation Summit «En breve Room Mate aterrizará en Sevilla con un edificio de apartamentos» El consejero delegado de la cadena hotelera avanza los planes de crecimiento de la compañía

La prestigiosa cadena hotelera Room Mate entrará el próximo año en el mercado sevillano con un edificio de apartamentos turísticos si nada enturbia el acuerdo que está a falta de la firma. La capital andaluza era una asignatura pendiente para la compañía de Kike Sararola, quien lleva casi una década rastreando oportunidades en la ciudad y al fin se ha presentado una, como confirma en una entrevista con ABC su consejero delegado, Víctor Fernández, que ha pasado tres días en la ciudad para participar en el Tourism Innovation Summit (TIS) que concluyó ayer.

Algunos grupos hoteleros fijan la recuperación para la próxima Semana Santa. ¿Está de acuerdo con esa previsión?

Coincidimos con esa visión en que la actividad va a arrancar bastante a partir de la primavera. Obviamente no con los niveles de 2019, esto va a llevar más tiempo, pero sí que empezaremos a ir para adelante. Lo que sí creo y lo estamos empezando a constatar es que todas estas medidas de seguridad como la realización de test en aeropuertos y la valentía de organizadores de eventos como éste, que han demostrado que no hay que estar en un absoluto parón si se hacen las cosas con buenas medidas de seguridad. Evidentemente no con el tamaño y como se hacían antes, pero sí se puede sacar adelante un congreso como éste razonablemente bien, que marcará un antes y un después. Cuando se crea un contexto de seguridad la gente sí se anima a viajar, a participar y a consumir. Un ejemplo muy sencillo: hace dos días pusieron puestos para realizar test en el aeropuerto de Barajas, pues justo desde ese momento nos han aumentado el volumen de reservas un 40 por ciento en Madrid. Suena fuerte, pero hay que tener en cuenta que partíamos casi desde cero, pero sí es una tendencia. Si vamos extendiendo este modelo en todas las ciudades, congresos, hoteles generas espacios de seguridad y recuperas confianza.

¿Esto tendrá efecto para la temporada de invierno?

Nos queda por delante un invierno todavía muy duro, pero estas nuevas medidas sí van a permitir que haya gente que haga reservas para después de primavera. Nos vamos a ir todos atreviendo a ir planificando nuestras vacaciones desde ya.

¿El aumento de demanda es público extranjero o sigue siendo nacional?

El que hemos visto los últimos días es de fuera y eso es doblemente esperanzador. En realidad son sensaciones, porque la seguridad no la tiene nadie, nos movemos por sensaciones de que un país es más o menos seguro y eso se lo que nos mueve a todos seas inglés, alemán o español.

En esta carrera por la reactivación ¿cuál será el segmento que se recupere antes el turismo urbano y cultural o el vacacional de sol y playa?

Pensamos que en este 2021 la recuperación vendrá por el vacacional y seguramente en zonas geográficas donde se pueda percibir que habrá mayor control como las islas, tanto las Baleares como las Canarias, porque es más fácil aislarlas y tener más control de quién entra y cómo entra. Estoy convencido de que el vacacional remontará más rápido, porque el cultural y urbano está también vinculado a los negocios y eso más lento, lo que no quiere decir que no despegue, simplemente que lo hará a otra velocidad, un ejemplo es este mismo congreso en el que todos somos de negocios y nos hemos movido porque se han puesto medidas de seguridad muy buenas.

¿Teme que la crisis económica derivada de la pandemia lastre esas previsiones para la próxima primavera?

Obviamente va a afectar, el tema es que cuando partes de cero como está ahora el sector, evidentemente, no se recuperarán los niveles de 2019, va a tardar varios años y va a depender mucho de la recuperación económica, pero lo normal de los ciclos económicos que tienen momentos mejores y peores, en el turismo ha afectado en un más/menos 20% y si se pudiera recuperar un 80% sería una magnífica noticia para el sector turístico.

Víctor Fernández en el Tourism Innovation Summit - Juan Flores

Aprovechando que está en Sevilla es inevitable preguntarle sobre cómo ve el estado del sector en la ciudad y cuándo cree que podrá volver a rodar.

Sevilla no va a perder camino ganado. Éste es un parón coyuntural que nos afecta a todos. Es como pasar por boxes, pero eso no significa que las cosas vayan a cambiar, el que tenía un Ferrari va a volver a correr con un Ferrari. Lo que la ciudad ha hecho en los últimos años para posicionar la marca Sevilla ha sido fantástico, con un esfuerzo de modernización, de recuperación de la ciudad en muchos aspectos para que sea más atractiva tanto para los sevillanos como para que el viene de fuera. Ha sido un ejemplo y creo que un elemento adicional que va a ayudar mucho a Sevilla y a otras ciudades similares es que estamos pronosticando que en esta era postCovid va a haber mucho más interés de los viajeros por visitar lugares que yo llamo secundarios, no las típicas Roma, París, Londres, Venecia que son las de siempre y reciben visitas masivas, por detrás vemos una siguiente línea de ciudades que serán más atractivas, porque todos vamos buscando cosas nuevas y huimos ya de los sitios tan masificados o al menos masificados en el imaginario colectivo.

¿Y hay posibilidad de que Room Mate se plantee abrir algún alojamiento en Sevilla a corto o medio plazo?

No nos lo estamos planteamos ahora, nos lo llevamos desde hace años y si Dios quiere, en breve, os podremos dar una noticia de una apertura, aunque en este caso no será un Room Mate, sino un Be Mate, que es la marca de apartamentos. Todavía no es seguro, porque no se ha firmado, pero ya hemos visto un edificio precioso e histórico con el que el grupo va a aterrizar aquí.

¿En este caso, Room Mate será gestor o adquiere el inmueble?

En gestión y entraremos como Be Mate, que tiene los mismos atributos, el mismo ADN de marca con diseño, con encanto, pero en lugar de ser habitaciones lo que queremos es tener apartamentos. No podemos dar más detalles, pero será en el Centro y estamos muy próximos a poder anunciar que el grupo aterriza en Sevilla y nos hace una enorme ilusión, porque llevamos mucho tiempo esperándolo.

¿Es el único proyecto que se ha planteado para Sevilla?

En Sevilla nos ha costado encontrar ubicación. Hay veces que cuesta más y otras que cuesta menos, pero no nos paramos aquí, seguimos insistiendo porque queremos abrir muchas más cosas como hoteles, por supuesto. Sevilla tiene mucho interés para nosotros y nos interesa tener más de una unidad.

Es una magnífica noticia porque el planteamiento general es que con la crisis todos los planes de expansión se han frenado.

En nuestro caso no. Nosotros tenemos un plan de negocios que no se ha parado. Entendemos la situación como una especie de paréntesis, de parón operativo, pero no ha afectado al crecimiento, porque la compañía ha seguido firmando acciones en medio de la pandemia. Hemos firmado un hotel en Ibiza, otro en Oporto que está en construcción, otros edificios en Europa. Durante la pandemia hemos seguido creciendo, porque tuvimos claro que esta crisis iba a ser coyuntural por un problema sanitario que ha paralizado el mundo y que, una vez superada, todo volverá a moverse.