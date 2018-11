Salud Los buenos médicos sevillanos que no salen en televisión La comisión de ética y deontología del Colegio de Médicos de Sevilla promueve que en el trato con el enfermo se concilie la dimensión científica y la humana

Amalia F.Lérida

Nunca mejor que un ejemplo para ilustrar lo que es un buen médico. A eso aspira la comisión de ética y deontología del Colegio de Médicos de Sevilla que preside José María Domínguez Roldán. Supongamos que una joven sufre un esgince de tobillo y el médico le prescribe entre tres y cinco semanas inmovilizada. Ella le dice que no puede ser que se casa dentro de cuatro. ¿Qué hacer, entonces?

«Desde el punto de vista científico, —dice Domínguez Roldán— es razonable entre tres y cinco semanas y para ella su valor principal es su boda. Un buen médico la comprendería y le diría que muy bien que se case pero que, por ejemplo, no lleve zapato de tacón muy alto y que guarde otras precauciones. Eso es medicina pura y dura llevada a los valores del paciente. Escuchar al paciente. Hacer un balance entre lo científico-técnico y lo humano. Ese balanceque concilia es la buena medicina».

Pero, ¿qué haría un mal médico? «El doctor House de la famosa serie de televisión es un ejemplo de un excelente clínico pero un mal médico. House le diría que cinco semanas es mejor que cuatro y que retrase la boda y además que para qué se va a casar si el novio con el tiempo la va a dejar...», dice medio en broma Domínguez Roldán.

Este profesor le presenta a sus alumnos el ejemplo del personaje televisivo, que es un buen científico pero con una dimension humana muy mala. No cumple los requisitos. «Es un excelente clínico —sigue— pero un mal médico. No cumple los aspectos de respeto a la dignidad de los pacientes, a los otros colegas, a la intimidad, el secreto médico. «The good doctor», por el argumento, es mejor, bastante mejor, cómo tratan a los pacientes pero no cumple las características de una buena medicina humanizada porque no es pública, universal y gratuita. Incumple el primer principio que es atender a todos los pacientes que lo necesitan.

En «Anatomía de Grey» hay de todo. Hay acciones muy buenas y acciones muy malas. Hay una secuencia en la que un médico obliga a los estudiantes a desnudarse y ponerse el camisón que llevan los pacientes, que se les ve el culo por detrás. Les hace cambiarse para que sepan lo que siente un enfermo. Ese aspecto es la dimensión humana que no es, precsiamente, la que se aprende en Google».

Una herramienta al servicio del usuario

La deontología es la parte de la ética que se dedica a valorar los principios y deberes de una profesión. La comisión del Colegio de Médicos de Sevilla lo que hace, básicamente, es velar por que los valores de la profesión se mantengan. La medicina es tan sensible para cualquier persona que lo quese pretende es asegurar a la población que el médico que la va a atender conoce los valores imprescindibles de la profesión.

«Quizás —sigue Domínguez Roldán— no le va asegurar el nivel de excelencia máximo científico, pero sí que cumple los valores. Y ese es el objetivo principal de la comisión. De hecho, cualquier ciudadano puede venir aquí y preguntar si un médico tiene abierto un expediente o si tiene alguna enfermedad que lo imposibilite. Hay que garantizar que el profesional cumple los requisitos básicos: que es médico, que tiene la especialidad que dice que tiene, que no tiene abierto ningún procedimiento disciplinario abierto por el Colegio que le imposibilite o sanciones para ejercer la profesión y que está suficientemente sano para ejercerla. Y eso lo asegura el Colegio».

Uno de los próximos retos de la comisión es la regulación de las bases de datos sanitarios que acumulan los centros hospitalarios

Pero esta visión es muy restrictiva. La comisión no quiere quedarse en el nivel de mínimos, en el nivel deontológico. Quiere aspirar a un nivel ético, o sea a «promover que las dimensiones científicio-técnica y humana estén aseguradas para ese paciente que va a ser atendido». Agrega su presidente que es imprescindible que el buen médico «sepa eso y más porque el paciente quiere que lo cures y que lo quieras».

¿Y el sistema sanitario permite eso con la falta de tiempo? «La dimension humana —contesta— es tiempo suficiente para hablar, tiempo suficiente para escuchar, para valorar... tiempo para que la dimension humana sea posible en el acto médico que ahora mismo en determinados ámbitos no es posible. En la UCI sí es posible, pero en Atencion Primaria no y es la puerta de entrada al sistema».

Dado que a esta comisión lo que le interesa es promover los valores más importantes de la profesión médica, la obligación de actualizarse no admite dilación. Su base es el Código de Deontología Médica que rige en toda España. Ahora, en la comision central se ha hecho un borrador que tienen que consultarlo los colegios. Será un nuevo código para 2019 en el que se han incluido nuevos capítulos.

Entre ellos, el relativo a las grandes bases de datos sanitarios. «Se generan miles de datos en el hospital y miles de historias clínicas ¿quién es el propietario de esos datos? ¿quién puede tener acceso a esos datos? Eso no está regulado y vamos a incluirlo en el nuevo código».

La comisión ha recibido este año medio centenar de denuncias por supuesta mala praxis - ABC

«Antes de regularlo —continúa— vamos a ver cuáles son los valores de la sociedad. Queremos que haya vacunas de la gripe pero las desarrollan empresas farmacéuticas que necesitan datos epidemiológicos ¿cómo se puede acceder a esos datos?, ¿cómo se regulan? y antes de regularlo tendriamos que escuchar lo que es razonable, tiene que haber representatividad para que no vayan a ser las compañías privadas solas. Creo que vamos a ser el primer código deontológico médico europeo que va a incuir big data. Otra pregunta: ¿un usuario puede demandar al hospital porque no quiera que sus datos estén ahí? Eso no está regulado tampoco».

Otra novedad que se incluirá en el nuevo código son las actuaciones del médico en las redes sociales. También se aportarán aspectos nuevos de la sexualidad y del cambio de sexo así como de la medicina personalizada.

Sobre la eutanasia: «Es un no a dar venenos que puedan limitar la vida del paciente y un sí a la limitación del esfuerzo terapéutico en pacientes que van a morir por su enfermedad»

En este sentido, Domínguez Roldán explica que «el tema de la eutanasia se ha mantenido y es un no a la eutanasia o sea sí a la limitacion del esfuerzo terapéutico en pacientes que van a morir por su enfermedad y buenos cuidados paliativos pero no aplicar un tratamiento para que muera, diga lo que diga la ley, porque el legislativo puede legislar pero la buena práctica clínica dice, y el juramento hipocrático ratifica, que no se dará venenos que puedan limitar la vida del paciente».

Esta comision hace cursos, jornadas, atiende a los ciudadanos, analiza casos y quejas. «La única profesión en la que la gente lo cuenta todo y se desnuda ante el profesional es ésta. No hay una profesión que vaya investida de más valores que la Medicina. Por tanto, el médico tiene que devolver esa absoluta confianza en valores que tiene la sociedad en él», comenta.

Medio centenar de denuncias

En lo que va de año a la comisión han llegado 51 casos para analizar si la conducta de un médico ha vulnerado el código deontológico, lo que se llama la ética de mínimos y los plantean usuarios, médicos y a veces el propio Colegio actúa de oficio porque detecta algo que le inquieta y ve que se está haciendo una práctica deontológica inadecuada.

Emiten informes y se pasan a la vía judicial algunas veces porque se detecta que afecta al ordenamiento jurídico. Recientemente ha habido dos casos que se han llevado a los juzgados.

El año pasado fueron 37 y va subiendo: «Nosotros queremos incrementar la sensibilidad de la sociedad porque queremos estar abiertos a la sociedad sevillana». La comisión deontológica no impone sanciones. Sólo en aquellos casos en que tiene indicios suficientes para pensar que se ha vulnerando el código médico deontológico, lo informa a la junta directiva del Colegio. Si lo considera oportuno, abre un procedimiento de información y, si tras ello se confirma la vulneración del código de deontología, el Colegio establece una sanción.

En este último año ha habido muchos casos en los que no se ha confirmado la vulneración , por lo que se han archivado. Pero también casos de sanción leve (apercibimiento por parte de Colegio), de suspensión temporal de la colegiacion (1 a 3 meses) y un caso de suspensión de la colegiacion indefinida hasta que el procedimiento judicial se resuelva.