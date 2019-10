Patrimonio Uno de cada cuatro BIC de Sevilla están clausurados o necesitan una restauración Un total de 15 monumentos protegidos de la ciudad tienen alguna zona en mal estado y nueve están tienen echado el cerrojo al completo

De los 105 monumentos declarados bien de interés cultural (BIC) en Sevilla capital, 24 se encuentran clausurados total o parcialmente o necesitan alguna restauración. Esto supone que casi uno de cada cuatro están en mal estado. Se trata de una de las asignaturas pendientes históricas de la ciudad con su patrimonio.

Hoy el turismo presenta cifras récord tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, ya que el aumento en las pernoctaciones significa que cada vez son más los visitantes que descubren nuevos atractivos más allá de los tradicionales como la Catedral, el Real Alcázar, la Torre del Oro o la Plaza de España. Sin embargo, esto también contrasta negativamente con la parálisis que sufren otros BIC fundamentales de Sevilla y que llevan años e incluso décadas soportando la desidia administrativa.

De estos 24 monumentos BIC en mal estado, nueve están cerrados por completo, lo que supone que el 8,5% de los principales atractivos patrimoniales de la capital hispalense estén en un estado ruinoso. Entre ellos, la Torre de la Plata, la Fábrica de Vidrio de la Trinidad, la capilla del hospital de San Lázaro, la casa de Luis Cernuda y la antigua iglesia de San Hermenegildo no tienen ni siquiera un proyecto de restauración sobre la mesa. No sólo están clausurados, sino que están condenados al olvido. Luego están otros BIC como las la Torre Don Fadrique o las Reales Atarazanas que por fin ven la luz al final del túnel pese a los constantes retrasos. El primero de ellos cuenta ya con la financiación al 50% entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura, a la espera de que se defina el proyecto, se licite la obra y se adjudiquen los trabajos. Las Atarazanas, por su parte, es el paradigma de cómo la burocracia, la falta de interés y los orgullos profesionales son capaces de paralizar una restauración tan importante, que cuenta ya con el presupuesto necesario. En este caso, es el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra quien está demorando el proceso una vez que se llegó a un acuerdo entre La Caixa, Cultura y Adepa para determinar cómo se debían afrontar los trabajos. En la última Comisión Provincial de Patrimonio del mes de julio se le requirió al arquitecto que modificara elementos del proyecto que entraban en contradicción con las líneas acordadas y, también, que debía presentarlo nuevamente visado por el Colegio de Arquitectos o a través de la Gerencia de Urbanismo, a la que de momento no le ha llegado el documento.

Iglesia del Hospital de San Lázaro - M. J. López Olmedo

Entre otros monumentos clausurados está la torre de la Hacienda de Miraflores, pero está ya en fase de rehabilitación junto al resto del complejo. Y, el Museo Arqueológico, se cerrará a principios de año para afrontar previsiblemente unas obras que acaben de una vez por todas con los problemas de mantenimiento. Mientras, lo más destacado de la colección se expondrá en algún espacio de la ciudad.

Clausurados parcialmente

Luego se encuentran los BIC que tienen algunas de sus estancias clausuradas por mal estado. Son ocho en total, tres de ellos son conventos de la ciudad cuyas órdenes religiosas no tienen capacidad económica para mantener sus casas: San Leandro, Santa Inés y Madre de Dios. En este último caso, la iglesia está cerrada aunque a la espera de que comiencen unas obras que ya cuentan con la financiación necesaria, mientras que hay otras salas importantes del monasterio que están en estado de ruina total. En cuanto a Santa Inés, desde 1990 la Junta de Andalucía está incumpliendo un convenio que la obligaba a restaurar el cenobio a cambio de la cesión de unas salas para exposiciones que, curiosamente, están en perfecto estado. Ahora, la asociación Alqvimia Musicae, que está ayudando a las monjas, ha logrado la implicación de la Facultad de Bellas Artes para que restaure los bienes muebles que lo necesiten. No obstante, a nivel del inmueble, la inversión que hace falta es enorme y debe partir del Ejecutivo andaluz. San Leandro, por su parte, está inmerso en la rehabilitación de la Casa del Portero, que era la estancia en peor estado.

Santa Clara, otro convento aunque ya desacralizado, tiene algunas zonas cerradas. Junto con la Torre de Don Fadrique, ahora se va a restaurar el pórtico principal. La iglesia, que sigue siendo propiedad del Arzobispado, ya tiene la financiación necesaria por parte del Consistorio para iniciar la rehabilitación que permita su reapertura tras dos décadas cerrada al culto. Éste es el único templo de la ciudad que está clausurado.

La Fábrica de Artillería - R. Doblado

Un caso similar es el de la Fábrica de Artillería, que cuenta con grandes áreas clausuradas pero que ya dispone de la financiación europea para que este BIC deje de ser uno de los monumentos a la desidia administrativa.

La Casa de la Moneda, por un lado, y el antiguo convento de San Agustín, por otro, están en vías de desbloquearse. En este último caso, el claustro cuenta ya con la aprobación del plan especial pero los arquitectos que levantarán allí el futuro hotel, el estudio de Cruz y Ortiz, aún no han presentado el proyecto, que tiene un coste previsto de unos seis millones.

Por último se encuentra el Cuartel del Carmen en la calle Baños, antiguo convento del Carmen y hoy conservatorio de música y escuela de arte dramático. Aunque el edificio está transformado, la torre está completamente abandonada, hogar de las palomas sin que nadie aún haya puesto sobre la mesa un plan para su rehabilitación.

La torre del antiguo convento del Carmen - J. M. R.

Abiertos, pero...

Y, de estos 24 monumentos BIC, hay un total de siete que están abiertos pero que necesitan algún tipo de restauración. Es el caso del Real Alcázar, el segundo más visitado de la ciudad, una auténtica mina de oro que tiene zonas en un estado deplorable. El Palacio Mudéjar necesita una restauración de las yeserías; el Palacio Gótico, de los paños cerámicos y los tapices; y algunas otras salas que tienen distintas patologías. El Ayuntamiento, responsable de su mantenimiento, tiene en proyecto llevarlas a cabo.

El Consistorio también cuenta ya con financiación para rehabilitar la Muralla de la Macarena -con la cofinanciación del Gobierno central-, y está llevando a cabo obras en el Palacio del Pumarejo. Otros bienes como la antigua estación de Plaza de Armas -cuya fachada lleva años tapada con una lona-, el templete de San Jerónimo o la torre del Cortijo del Cuarto, están a la espera de que alguien apueste por su rehabilitación. Lo mismo sucede con la Capilla de San José, que necesita una restauración de las pinturas murales.