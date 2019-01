Sevilla La cadena hotelera Kaizen compra en Sevilla el edificio de Asaja en la calle Trajano La empresaria jerezana María Luisa Cuñado prevé abrir el establecimiento de cinco estrellas en septiembre de 2021

Javier Comas

@javiercomar Sevilla Actualizado: 18/01/2019 07:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El entorno de la plaza del Duque de la Victoria, en la capital sevillana, contará con un nuevo establecimiento hotelero de cinco estrellas en un edificio de la calle Trajano, uno de los pocos inmuebles que se conservan en el entorno anterior a la gran reforma del siglo XX en la zona. Kaizen, la cadena hotelera de la empresaria jerezana María Luisa Cuñado Azcárate, ha adquirido un edificio de más de 3.000 metros cuadrados en desuso desde hace décadas y propiedad de las tres asociaciones agrarias andaluzas: Asaja, COAC y UPA.

El anuncio de la compra del edificio ha sido realizado este jueves por la propietaria de esta marca en un encuentro con los medios de comunicación con motivo de la recientemente inauguración del hotel de cinco estrellas gran lujo Casa Palacio María Luisa, en Jerez de la Frontera.

«Siempre buscamos el centro de las ciudades»

La cadena hotelera andaluza quería establecerse en el corazón histórico de la ciudad. «Siempre buscamos los mejores lugares para que nuestro huésped esté en el sitio deseado al salir por la puerta del hotel y no a tres minutos del lugar de interés», ha recalcado María Luisa Cuñado.

María Luis Cuñado - J. Comas

La elección de este edificio ha sido clara desde el primer momento. «Sevilla tiene un Centro muy grande y ese Centro tiene dos partes: la monumental de la Catedral y el Alcázar, y la parte del Duque. Son distancias largas pero sigue siendo Centro. Me ofrecían edificios donde está el Alfonso XIII pero ahí no podía competir. ¿Quién compite con ese gran hotel? Es el de referencia en Sevilla». Por ello, la propietaria de Kaizen hoteles es clara: «Cuando me enseñaron este edificio, nos decidimos. Estás en pleno Centro Histórico, es una casa señorial sevillana. Cuando vi la casa ya estaba viendo el hotel».

Por otro lado, Azcárate recalcó que aún están en proceso de trámites: «Es un edificio protegido y aún estamos en gestiones con la Comisión Provincial de Patrimonio para hacer obras en el edificio, ya que está protegido». Ante esto, vaticina que abrirá al público en septiembre del año 2021, año en el que la ciudad tendrá un nuevo gran hotel en pleno casco antiguo.

Esta joven cadena hotelera ha apostado fuerte por lugares claves en entornos únicos de la región andaluza. Entre sus dos hoteles, destaca el abierto en noviembre en la ciudad de Jerez, en la calle Tornería; y La Malvasía en la aldea de El Rocío, el primer hotel exclusivo abierto en la localidad almonteña.

El nuevo establecimiento hotelero que abrirá en Sevilla se unirá a otros que están en fase de construcción en estos momentos en el centro de Sevilla, tales como los nuevos de la Plaza de Molviedro, el Paseo de Colón o los de la Plaza de la Magdalena.