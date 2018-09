La Calcuta del siglo XXI protagoniza «Samadhi», el nuevo corto-documental del sevillano Álvaro Aguado Gracias a Unicef y a la asociación Vida, el director ha realizado «un viaje de conocimiento sobre una de las zonas más pobres de la tierra»

El director sevillano Álvaro Aguado ha viajado durante las dos primeras semanas de agosto a las misiones de Calcuta para «inmortalizar lo que allí veía» a través de un nuevo corto-documental que lleva por título «Samadhi» (estado de conciencia que se alcanza, cuando durante la meditación, la persona siente que se está fundiendo con el universo).

«Amparado por Unicef, lo que me ha permitido moverme con facilidad por aquella ciudad, y la Asociación sin ánimo de lucro VIDA, que lleva más de una década gestionando misiones por la India, nos ha facilitado la entrada a los centros de Mother's House (la organización de la madre Teresa de Calcuta) y así flexibilizar los permisos a la hora de inmortalizar las labores humanitarias que se hacen diariamente allí«, asegura.

La composición poética que forma la banda sonora del cortometraje es obra del sociólogo y poeta Ignacio Fornés, conocido en el mundo del rap como Nach, nacido en Albacete y criado en Alicante; «Ambos hemos colaborado para denunciar lo que ocurre allí con un vídeo-ensayo que sugiriese pensamiento crítico», subraya Aguado.

Para el director sevillano, «durante dos semanas he podido percibir una Calcuta desolada por la desigualdad entre sus habitantes, un nivel de vida grotesco (la frase "Life in India is Cheap" se codea entre los Indios que me han mostrado la situación, aludiendo al altísimo nivel de mortalidad y a que la vida en la India, es barata», dice.

En Calcuta existen «unos índices de contaminación elevados, así como cañerías atascadas que infectan las calles cuando llueve. Al mismo tiempo he percibido un respeto máximo entre sus religiones, entre los habitantes de distinta etnia, y una grandísima labor humanitaria que organizaciones desinteresadamente realizan con pasión por los sitios más denigrantes», añade Aguado.

Durante el trabajo, el director sevillano se ha reunido con universitarios de la ciudad, ha ido a centros gestionados por los propios «Brothers» que engloban las comandas de Legionarios así como Jesuitas, y ha podido percibir, que «el cristianismo y la voluntad de Santa Teresa de Calcuta está viva en todos sus habitantes. Ha sido un viaje de conocimiento sobre una de las zonas más pobres de la tierra».

Fotograma de «Samadhi» - ABC «Un viaje de conocimiento» «Samadhi», el cuarto cortometraje de Álvaro Aguado. El cortometraje resume en 6 minutos más de tres horas de material grabado para «intentar traer un poco las miserias de la india a Europa para levantar un poco de pensamiento crítico». Para ello, Mother House «nos ha permido flexibilizar los permisos para poder acceder y grabar acciones y lugares en los que nunca antes se había grabado de esta manera», añade Aguado. Se trata del primer viaje a la India del director sevillano: «No se realmente por qué tenía que hacerlo. Me sentía en la obligación de salir de Sevilla pero tenía que ir. Un grupo de amigas comprometidas iban este año como voluntarias y aproveché el momento. En sus trabajos al director sevillano le gusta «hacer reír» al que tenga al lado, sentirse agradecido al encontrar «tipos que no discutan por dinero», y «navegar en el barco de algún colega», como ocurría en «La chica del cabello rojo», «Una Sirena en la Ría» o «El club de los argonautas». En esta ocasión le han permitido «ser incisivo y directo bajo la verdad que asoma la desigualdad entre los habitantes de la India», concluye.