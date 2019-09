Cambio de hora: ¿cuándo se cambian los relojes para el horario de invierno 2019-2020? La entrada del otoño se ha producido este lunes 23 de septiembre, pero todavía habrá que esperar unos días para este cambio

S. I. Sevilla Actualizado: 23/09/2019 14:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde hace unas horas es oficial la entrada del otoño. Este lunes 23 de septiembre ha quedado atrás de forma oficial el verano, momento en el que muchos ciudadanos creen que también se produce el clásico cambio de hora para adecuar los horarios al invierno. Pero todavía habrá que esperar para ello.

Como es habitual, el último domingo (madrugada del sábado al domingo) de octubre (día 27) se producirá el cambio de hora, cuando a las tres de la madrugada habrá que retrasar el reloj hasta las dos (una hora menos en Canarias), y se recuperará así el horario de invierno, de manera que ese día tendrá oficialmente una hora más.

No obstante, el Parlamento Europeo debate la posibilidad de eliminar los cambios de hora a partir de 2021. Todavía no hay una decisión firme, pero es muy posible que en un futuro próximo no se vuelva a cambiar de hora en primavera y otoño en la UE.

Este cambio de hora se produce el último domingo de octubre de cada año y forma parte de la Directiva Europea 200/84CE que también establece la aplicación del horario de verano a finales de marzo.

Esta normativa es de obligatoria aplicación en todos los países miembros de la UE y tiene como objetivo lograr un ahorro energético y aprovechar las horas de luz natural. Supone un beneficio para varios sectores, según argumentó la Comisión Europea en 1999. Esta misma institución realizó en 2018 una consulta pública a todos los ciudadanos europeos en la que más del 80% de los 4,6 millones que participaron se mostraron a favor de acabar con los cambios de ora.

De este modo, los países europeos tienen de plazo hasta abril de 2020 para decidir si se quedarán con el horario de verano o con el de invierno.