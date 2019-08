Cultura El capullo de Jerez celebra en Sevilla su 50 aniversario rodeado de grandes artistas como Rosalía o Arcángel El evento tendrá lugar en el auditorio de Rocío Jurado el próximo mes; las entradas ya están a la venta por 27,50 euros

La cantante catalana de éxito mundialRosalía actuará en el concierto del 50 aniversario de El Capullo de Jerez. La cita tendrá lugar el próximo 4 de octubre en el auditorio Rocío Jurado de Sevilla, que año tras año nos ofrece cientos de conciertos con los mejores artistas del panorama nacional. La apertura de puertas será a las 20,30 horas, pero el concierto comenzará una hora después.

Además de Rosalía, el cantaor también estará acompañado de otros artistas de la altura de Arcángel, Remedios Amaya, Rancapino Chico, El Carpeta, Nani Cortés, Manuel Cortés y Pedro El Granaíno, entre otros que todavían están por confirmar.

Miguel Flores Quirós, verdadero nombre del Capullo, nació en Jerez en 1954 se crió en los populares barrios de Santiago y La Asunción y creció escuchando los cantes de grandes artistas como La Paquera o Terremoto. Con el paso de los años llegó a convertirse en un cantaor de éxito mundialmente reconocido, con un estilo único dentro del flamenco.

Para este 50 aniversario de su trayectoria profesional ha compuesto otro disco, que se añade a los otros cinco que ya tenía, donde destacan las seguiriyas y las bulerías por soleá. El álbum se titula «Mi Música», y se estrenó el pasado mes de mayo. Ha sido el propio artista quien ha afirmado que para él grabar este disco ha sido una «cosa muy rara», ya que llevaba sin hacerlo más de diez años. Esto se debe a que «las cosas no salieron como tenían que salir», ya que «en el arte hay muchos granujas, hice el disco y al final no tuve ni vida perfecta, ni vi nada; así que dije que no grababa ni uno más».

