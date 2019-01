El cartel de un jubilado que busca piso en la Macarena se hace viral en Twitter

Twitter se convierte en el suspiro de aliento de Alonso, un pensionista que busca una vivienda en el barrio de la Macarena (Sevilla).

Alonso necesitaba un hogar y decidió pegar un cartel en mitad de la calle. En dicho cartel, el pensionista pedía ayuda para encontrar un piso amueblado y publicaba su teléfono móvil para que cualquiera que pudiera ayudarle contactara con él. «No sabía cómo encontrar piso de forma rápida y cada día veo miles de anuncios en los que muchas personas buscan o alquilan pisos, por lo que me decidí a hacerlo yo también», añade a ABC.

5.900 retuits figuran detrás de la publicación de @miguelbetico93, un usuario de Twitter que no pudo evitar hacerle una foto y publicarlo. «Agradezco enormemente la acción de Miguel, gracias a él mi anuncio está tenido una mayor difusión».

He visto esto por la calle y no he podido irme sin hacerle una foto por si podríamos ayudarle pic.twitter.com/v7hz3Oe0pT