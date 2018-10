La casa «encantada» de Utrera donde nadie quiere vivir Los últimos inquilinos de la vivienda aseguran sentir «presencias extrañas»

«Un vecino de la localidad sevillana de Utrera se pone en contacto con nosotros porque no pueden seguir viviendo en su casa. Nos desplazamos hasta allí. Al principio parece una casa normal, pero cuando comienzan a narrarnos lo que allí ocurre, un escalofrío nos recorre el cuerpo»relata a ABC Manuel Blasco, del equipo de investigación paranormal Codice Kardec.

El testimonio de los inquilinos de esta vivienda pone en alerta a estos apasionados de la parapsicología. Hablan de una esfera de luz que recorre el pasillo, presencias extrañas, como del más allá, que rondan por la casa.

«La mujer de la persona que se pone en contacto con nosotros nos cuenta que hasta las medicinas que tenía en una estantería salen volando delante de la persona que cuida de ella» dice Blasco. Incluso en la cama cuando está acostada, nota que alguien la acaricia, le toca el pelo, se sienta a su lado... continúa explicando.

El equipo de Códice Kardec está formado por expertos en distintas áreas de lo paranormal, como José Manuel Saldaña, el sensitivo del equipo, que juega un papel fundamental en este inquietante caso.

«A base de péndulos y varillas de radiestesia, tal y como entra en la casa se dirige justo a los puntos donde estas personas nos habían marcado que habían tenido este tipo de visiones. Esto hace que se nos encienda el piloto rojo de que algo está ocurriendo y que no va a tener una explicación fácil ni lógica» describe minuciosamente Manuel Blasco, delegado de la Sociedad Nacional de Parapsicologia TCI en Sevilla.

Otro de los hechos más perturbadores para Blasco y su equipo es que según los vecinos, tiempo atrás se encontró un cadaver en el patio de la vivienda. Unos aseguraban que se había ahorcado en el pozo, otros que simplemente, fue una muerte natural. No obstante, este dato no lo han podido corroborar porque no existe constancia documental del mismo.

«Hace poco, localizamos al antiguo inquilino de la casa. Dice que sí, que en esa casa cuando tuvo una serie de vivencias y evidencias que marcaban el lugar como activo a nivel de fenomenología paranormal, Y es que en los mismos puntos en los que el actual inquilino se encuentra con esas siluetas, con esa luminaria, el inquilino que hace diez años vivía allí, tuvo las mismas sensaciones y las mismas vivencias».