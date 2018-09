COYUNTURA SOCIOECONÓMICA Casi la mitad de los trabajadores de Sevilla está por debajo del salario mínimo El 44% de sevillanos con empleo gana menos de 735 euros al mes. El 30% está incluso por debajo de los 325 CC.OO. alerta de la «consolidación de los trabajadores pobres a pesar de bajar el paro»

Eduardo Barba

@edubarbaramos Sevilla Actualizado: 15/09/2018 08:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) en Sevilla expuso este viernes su ya clásico análisis de la coyuntura socioeconómica de la provincia en el arranque del curso laboral y político. De este estudio destacó una idea básica: la salida de la crisis, la recuperación económica y la bajada del paro (cuantificada en 23.600 personas comparando el segundo trimestre con el de 2017) «no llega suficientemente a los trabajadores». Así lo recalcó Alfonso Vidán, secretario general del sindicato en Sevilla, quien alertó de que «la pobreza se está instalando para quedarse» y de un «enorme aumento de la precariedad laboral y descenso de los salarios».

En este sentido, el sindicato subrayó un dato más que relevante: el 44% de los trabajadores de la provincia cobra menos del salario mínimo interprofesional, que es de 735,9 euros, lo que conlleva que «casi la mitad de los trabajadores es pobre y no puede vivir con la dignidad que se merecen. Es más, el 29,7% de los trabajadores de Sevilla no llega ni a 325 euros al mes, menos de la mitad del salario mínimo, lo cual da una muestra de la gravedad de la situación».

Vidán explicó que «el aumento de los contratos no significa, ni mucho menos, una mayor calidad en el empleo sino todo lo contrario», explicando que de los 73.232 contratos registrados en la provincia durante el mes de agosto, el 93,5% es de carácter temporal y sólo un 6,5% indefinido. Además, de ese exiguo 6,5% de los indefinidos, el 35% lo fue a tiempo parcial. Del total de contratos firmados en agosto, por otro lado, el 22,2% han sido de duración igual o inferior a una semana. «Las cifras lo dicen absolutamente todo y muestran una realidad bastante alejada de aquellos que proclaman lo de la recuperación económica a bombo y platillo. ¿Salida de la crisis? Sí, para las empresas y las grandes corporaciones, pero no para los trabajadores, ni mucho menos».

El secretario de Comisiones Obreras indicó que pese a los mensajes «triunfalistas» acerca de la recuperación económica y a que «el paro haya descendido en la provincia y en la capital, todo ocurre a un ritmo tremendamente lento» y, además, «a costa de un enorme aumento de la precariedad laboral y la caída de los salarios». «Si nos guiamos por los mensajes triunfalistas que determinados actores políticos se encargan en difundir, pareciera que la crisis está superada y que España ha recuperado los niveles de empleo y salarios de antes de la crisis, pero nada más lejos de la realidad. Los números no mienten y en la provincia de Sevilla el paro sólo ha caído en poco más de 26.000 personas mientras aún 205.800 personas quieren trabajar pero no pueden hacerlo. En la capital el dato no es mejor: la caída del paro se ha situado en poco más de 3.500 personas en todo un año, mientras que aún 70.484 personas no encuentran un empleo», destacó. Según Vidán, de hecho, para recuperar los índices de desempleo que se tenían en el año 2007, justo antes de estallar la crisis, deberán transcurrir aún siete años si el ritmo de recuperación sigue siendo el mismo que hasta ahora.

Paro juvenil

El sindicato puso especial énfasis en el paro juvenil, que «en Sevilla es un 7% superior a la media española», señalando que un menor de 25 años en esta provincia gana 1.267 euros menos al año que en el resto del país y también que el salario medio de la juventud sevillana que goza de un puesto de trabajo es de sólo 408 euros al mes en 14 pagas, «un verdadero escándalo que deja sin esperanza a quienes más la necesitan».

Además, CC.OO. señaló la «debilidad del tejido empresarial», ya que el 91,4% de las empresas registradas tiene menos de cinco trabajadores, añadiendo que más de la mitad de ellas no tiene ni un solo trabajador, lo que «hace aflorar el fraude que se está llevando a cabo con los autónomos, obligados a ello para poder trabajar».

El perfil más demandado, camarero El análisis del mercado laboral del último año realizado por Comisiones Obreras incluye un apartado con los perfiles profesionales más demandados en la provincia sevillana que revela datos esclarecedores. Sobre todo el que indica que el perfil más demandado es el de camarero. A esta profesión le sigue en esa estadística la de vendedor, después artesano y algo más abajo trabajador cualificado en industria manufacturera y empleado en el sector de la construcción. Los datos en este último sector, además, señalan que el mismo vuelve a aflorar y que los contratos crecen, aunque, como ocurre con la hostelería, «a costa de puestos más precarios y peor pagados».