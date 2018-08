Educación Casi el treinta por ciento de los colegios de Sevilla, sin comedor escolar El pasado curso había 10.000 escolares en lista de espera para conseguir plaza

Pese a que año tras año la Consejería de Educación anuncia el incremento del número de plazas en los comedores escolares, la oferta sigue siendo insuficiente. Ni cubre toda la demanda existente, pues sigue habiendo listas de espera, ni llega al cien por cien de los colegios.

A pocos días de que se inicie el curso, la Consejería de Educación ha anunciado que el próximo año serán 190.700 los alumnos que accederán en toda Andalucía al comedor en un total de 1.960 centros y que habrá 24 más con respecto al año pasado en toda Andalucía. En cuanto a Sevilla, los últimos datos que la Junta hizo públicos revelaban que había 40.056 niños con acceso a comedor escolar en 394 centros al inicio del curso pasado. Un dato al que se sumarán unas pocas plazas más cuando se conozcan las cifras provinciales ya que, hasta ahora, la Junta no ha facilitado los datos de Sevilla.

En cualquier caso, la estadística revela que, 16 años después de que se pusiera en marcha el programa que pretendía generalizar los comedores escolares como apoyo a las familias, el plan no ha culminado y esa generalización no es tal. De hecho, todavía hay cerca de un treinta por ciento de colegios de educación Infantil y Primaria en Sevilla que no disponen de ese servicio.

En cifras, del total de los 554 centros que hay en la provincia, sólo se ofrece comedor en 394, lo que supone que la red supera el 70 por ciento. Pero todavía sigue habiendo un tercio de colegios sin comedor, algo que ocurre en muchos núcleos rurales.

Eso ocurre, pese a que la Junta de Andalucía presume de que ha extendido el proyecto que se inició en 730 centros de toda la comunidad y que, según insiste, se trata de un servicio «dirigido a facilitarla conciliación de la vida familiar y laboral» además de una medida «para mejorar los hábitos alimenticios de los niños y prevenir problemas de salud como la obesidad».

El PP pregunta cuántos años pasarán hasta que los comedores lleguen al cien por cien de los centros

Sobre este tema, Patricia del Pozo, diputada del PP, asegura que el avance es «poco» y que sigue habiendo muchos alumnos que se quedan fuera. La diputada del PP recuerda que, según la última respuesta parlamentaria que obtuvo su grupo cuando preguntó por el número de niños que había en lista de espera para conseguir una plaza en un comedor, en Sevilla eran casi 10.000 escolares. La Consejería de Educación reconocía que en el curso anterior había 9.968 escolares en lista de espera para obtener una plaza en un comedor frente a los 39.787 que fueron admitidos. Los datos eran más preocupantes si se tiene en cuenta que, en toda Andalucía, había hace un año más de 36.200 niños a la espera de lograr plaza en un comedor.

Se trata de una situación que según el PP pone de manifiesto que la oferta de la Junta de Andalucía sigue siendo insuficiente y se demuestra que con esos números es «imposible cubrir la demanda». «Han pasado más de 15 años desde que pusieron en marcha el plan y este curso pasado ha habido 10.000 niños en lista de espera», dice la diputada del PP. Cree que el problema no se arreglará con lo que ofrecen para el próximo curso y que no es justo que después de tanto años la oferta no llegue al cien por cien de los niños. Y recuerda que hay pueblos, como Alcalá del Río, que está previsto que se abra el próximo curso y que «han pasado años sin un comedor en ninguno de sus colegios».

Por ello la diputada popular presentará en los próximos día una iniciativa en el Parlamento para preguntar cuántos años consideran que tienen que pasar hasta que esté el cien por cien de la demanda cubierta. Hace unos meses la Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (Fampa) hacía pública una encuesta que también revelaba la «urgente necesidad de ampliar el número de plazas disponibles al número de alumnos censados en cada centro».