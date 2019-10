Comunicación Catalina Luca de Tena: «Los 90 años de ABC no son la historia de una empresa sino de toda Sevilla» ABC conmemora sus 90 años de vida, que se cumplen este sábado, con un número especial de más de trescientas páginas

ABC de Sevilla concurre hoy a los quioscos con un número especial de más de trescientas páginas con el que el celebra sus primeros 90 años de vida, ilustrado por Manuel Salinas y titulado «1929-2019. Impulso de futuro», en el cual han participado más de setenta periodistas, fotógrafos y colaboradores del periódico.

Su coordinador, Javier Rubio, lo presentó el pasado viernes en un acto celebrado en su sede sevillana, al que asistieron personalidades de la vida sevillana y los directivos y empleados de las distintas áreas de la empresa. «Éste ha sido un proyecto de todos, como una obra coral puesta en escena para nuestros lectores, con el soporte de anunciantes y patrocinadores. Componiendo este volumen -dijo- , se me ha despertado un conocimiento mucho más en profundidad de mi ciudad, Sevilla. Y también del mismo periódico en el que aprendí a deletrear en casa, cuyas portadas recreaba en la hora de dibujo libre en los primeros años de EGB y que me ha acompañado toda mi vida ».

Rubio aseguró que el própósito de este numero especiales transmitir a sus lectores el amor por la historia de Sevilla. «Hay quien ve en este número el músculo potente de un periódico nonagenario que, a pesar de la edad, conserva su lozanía -dijo-. Yo prefiero ver además el corazón de un proyecto ilusionante latiendo al ritmo de nuestra ciudad».

Este número especial, cuyo subtítulo es «Noventa años deletrando Sevilla» , debía adelantarse al futuro y recapitular la historia desde 1929 y asume la idea del periódico como un espejo. «Un azogue que reflejara el pasado para proyectar el porvenir. Si reuníamos noventa nombres propios de la historia de Sevilla de estos noventa años, teníamos que reunir otros tantos del futuro más inmediato», dijo Rubio, que añadió que «no es gratuito que nos encontremos en el lugar donde la rotativa estuvo imprimiendo ejemplares durante casi veinte años. Aquí es donde cobraban cuerpo -negro sobre blanco- las ideas que en la redacción encarnamos en palabras.

El coordinador del número recordó que «la primitiva rotativa de ABC de Sevilla estaba bautizada como la “Campeona”» y que resulta conmovedor« esa manera íntima y afectuosa de referirse a un artefacto tan aparatoso como una máquina de imprimir periódicos».

Aunque la rotativa ya no está, permanecen sus cimientos, la losa de hormigón sobre la que se asentaba la estructura entera que ahora pisamos. «Mis palabras se fundan sobre ese basamento. Bien fijas. Fijas para mirar adelante, proyectar la mirada hacia el futuro», dijo Rubio.

El coordinador del número especial admitió que «no fue fácil la selección de personajes que han marcado la historia de Sevilla en estos noventa años, porque debía mostrar los valores que han hecho grande a ABC: la defensa de la Corona, el liberalismo intelectual en el que todas las voces tienen acogida y el humanismo de inspiración cristiana», dijo.

Y recordó que debía «hacer convivir con la mayor naturalidad a Queipo de Llano con Martínez Barrio, a Franco con Indalecio Prieto, a Salvador Távora con Utrera Molina, lo cual era una afirmación de identidad y de respeto a la propia historia del periódico. Con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus fracasos, pero asumida siempre de modo crítico y sin prejuicios».

Esos perfiles se complementan con dos elementos muy significativos, una noticia extraída de la hemeroteca del periódico y una portada que ABC le hubiera dedicado al personaje que ilustra cada año. «Creo que ha merecido la pena el esfuerzo, aunque eso tendrán que juzgarlo los lectores», dijo Rubio, que afirmó también que «si difícil fue la selección de los protagonistas de la historia, no le anduvo a la zaga la de los jóvenes de los que tendremos que escribir en los próximos años porque su talento y su trayectoria los convertirán en noticia». ABC les ha llamado «Generación 2029», como un guiño al futuro más inmediato, cuando este periódico cumpla, a la vuelta de una década, su primer siglo de vida.

Rubio recordó que durante el proceso de elaboración del número se extraviaron varios tomos de 1932. «No parábamos de buscarlos porque no estaban en el último anaquel de la primera balda. Pero no, los tomos de septiembre, octubre y noviembre de 1932 -dijo- no se los había llevado nadie. No existen. El periódico estuvo suspendido durante quince semanas después de la Sanjurjada. Les aseguro que nunca se me va a olvidar: no se puede amar lo que no se conoce».

«El último pensamiento -dijo el coordinador- me lleva hasta una habitación del Spedali Civili de Brescia, allí tenemos a un enviado especial que Dios quiera nos transmita sólo buenas noticias. Ya le he reservado el ejemplar que me pidió y espero poder hojearlo pronto con él, cuando esté de vuelta. Será su -nuestra- mejor crónica».

Javier Rubio, coordinador del número, dirigiéndose a los asistentes - Raúl Doblado

La publicidad y la independencia

La presidenta editora de ABC, Catalina Luca de Tena, agradecció a Javier Rubio su trabajo como coordinador, y felicitó «a todos los que habéis han hecho posible» este «extraordinario número extraordinario y a los casi 90 jóvenes protagonistas que nos han dedicado su tiempo para que podamos analizar y contar cómo va a ser esa generación sevillana que liderará la ciudad dentro de 10 años, cuando ABC Sevilla sea tan centenario como su hermano mayor en Madrid».

Catalina Luca de Tena felicitó también al comité de dirección «que ha empujado este proyecto hasta verlo hecho realidad», y «al equipo comercial que ha conseguido sacar para adelante esta iniciativa gracias a la involucración de patrocinadores y anunciantes». «Yo siempre, llegado este punto —añadió—, recuerdo que ABC nació con publicidad ocupando toda la portada porque nuestros anunciante son losque, en última instancia garantizan, nuestra independencia editorial», dijo.

La presidenta editora de ABC agradeció a las personalidades que han escrito en las primeras páginas de esta ingente obra. «Al Rey don Felipe que nos honra a trabajadores y lectores con su felicitación —dijo—; al presidente de la Junta de Andalucía, que nos elogia por nuestro respeto por la ciudad y sus tradiciones, y sobre todo por nuestra ambición de hacer de Sevilla una ciudad cada día mejor; al alcalde de Sevilla que nos agradece que no nos hayamos regodeado en este número exclusivamente con la nostalgia sino que nos hayamos adelantado al futuro, proyectando las luces largas, la mirada hacia lo que viene, arriesgando; y, cómo no, a Alvaro Ybarra que recuerda que estar en la vanguardia tecnológica no está reñido con la conservación de los principios doctrinales que inspiraron el nacimiento de ABC, que se mantienen en su esencia pero que se han modernizado en aquello que no es sustantivo sino accesorio». dijo.

Y felicitó también a Antonio Burgos «que cierra su artículo contándonos que la vida pasa, pero queda en ABC, con sus páginas siempre liberalmente abiertas a todo lo nuevo y a la defensa de todos los valores tradicionales de la ciudad». Y concluye -recordó la presidenta-editora de ABC— con una frase que nos enorgullece y emociona, pero que también nos llena de responsabilidad: que a veces ya no sé sabe si Sevilla es Sevilla o lo que dice ABC que es Sevilla».

«Hace 90 años —concluyó Catalina Luca de Tena— un día como hoy, el Infante don Carlos inauguraba junto a mi abuelo la rotativa de la Huerta de la Salud. Hace 20 el Rey don Juan Carlos inauguró este edificio. Hasta aquí nuestra historia. De la que nos sentimos partícipes y, más o menos, responsables. Porque no es la historia de una sola empresa. Ni mucho menos la historia de una familia de editores. Es la historia de una ciudad que nos acogió, de unos lectores que nos siguieron, de un personal que se empeña ahora en mantenerla y hacerla aún más grande en el mundo de las nuevas tecnologías».