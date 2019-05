RELIGIÓN «Ser católico no significa ser conservador» Francisco Serrano Oceja reclama que se escuchen más voces y avanza una «nueva generación de católicos» en España con más presencia pública

El periodista y escritor Francisco Serrano Oceja presentó el pasado martes en Sevilla su libro «A la caza del voto católico» en vísperas de la cita electoral de este domingo 26 de mayo. En esta entrevista repasa algunas de las cuestiones candentes del catolicismo español.

Se supeditan los valores que debieran conformar el ideario político de un partido a la consecución del poder, a llegar al Gobierno a toda costa, ¿cómo se puede salir de esta trampa?

Con argumento de autoridad ética, moral. Nos faltan líderes católicos que dentro de las estructuras, por ejemplo los partidos, sean capaces de argumentar el valor de la propuesta de la fe para la sociedad. Y eso procede tanto de minorías creativas como de núcleos de pensamiento. Una de las carencias más evidentes de la Iglesia es que está volcada en el activismo y probablemente no dedicamos recursos a pensar: en el cambio social, la prioridad de las acciones, cuáles las ideas que están influyendo más, los ámbitos en los que puede plantearse un debate político eficaz...

En cuanto a la elocuencia social de la que hablaba, ¿tal vez la Iglesia está muda porque no se ha pensado antes o porque no hay nada que decir?

No, el cambio es tan acelerado y tan profundo que no hemos sabido reformular una respuesta. Sorprende el silencio de los obispos y más la causa que puede provocar ese silencio, eso no quiere decir que la presencia social de la Iglesia se tenga que circunscribir a lo que digan los obispos, pero en la práctica son líderes mediáticos y juegan un papel.

Por lo general, no entienden ese papel, hay muy pocos que sepan diferenciar el lenguaje de la homilía del idioma de los medios de comunicación…

También creo que a los obispos les pedimos más de lo que pueden dar, por edad, por formación… Se está produciendo un profundo cambio generacional en el episcopado español y eso está paralizando y ralentizando las cosas. Tenemos que esperar pero también tenemos que invitarles, motivarles para que su presencia -en lo específico de su misión- sea elocuente.

En este sentido, ¿también cabe esperar una nueva generación de católicos?

Sin lugar a dudas. Estoy convencido de que se está produciendo. Hay fenómenos nuevos que están naciendo dentro del catolicismo que no tienen repercusión pública, que son síntoma de que está viniendo un nuevo tiempo. Lo antiguo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero es cierto que hay realidades incluso ligadas a nuestra historia más inmediata que van a dar muchas sorpresas. Por ejemplo, Hakuna que ahora se está abriendo a otros ámbitos o parroquias que están llevando, implantando metodologías nuevas en lo pastoral… Es importante no acomodarnos en lo que hacemos siempre.

¿Por qué a los políticos católicos les cuesta tanto reconocer abiertamente su fe? ¿Y por qué su actuación no se ve impregnada de su experiencia religiosa? Es como si se abriera un hiato entre lo que se confiesa y lo que se hace...

En la nueva situación social de España, el catolicismo no se normalizará hasta que la confesión de fe no sea un acto vergonzante. Hasta que haya políticos, intelectuales, estrellas del espectáculo que no entiendan que confesar su fe es algo vergonzante, no se habrá normalizado el papel de lo católico en la sociedad. Y este proceso se ha dado porque se percibía el ser católico probablemente con algo que no era lo que quería expresarse. Por ejemplo, ser católico no significa ser conservador ni estar en unas siglas políticas…

Pero ese estereotipo ha funcionado...

Hasta que no se rompa, no habrá normalidad en la sociedad española.