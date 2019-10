Cayetano García de la Borbolla: Y ahora, los juegos

Jesús Sevillano Sevilla Actualizado: 17/10/2019 10:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cayetano García de la Borbolla (Sevilla, 2001) ya sabe lo que significa que el himno de España suene en su honor. El pasado 3 de agosto, sólo cuatro días después de haber soplado las velas, en la ciudad rumana de Pitesti, este joven piragüista del Club Náutico de Sevilla se proclamó campeón del Mundo júnior en la modalidad en la que el río Guadalquivir lo ha visto crecer: el C-1 200 metros. En la canoa canadiense que es su compañera, «Tano», como lo conocen familiares, amigos, compañeros y entrenadores, se impuso al ucraniano Pavlo Borsuk, mientras que el cubano José Córdova fue el tercer clasificado. «Fue algo superemocionante. Las lágrimas se me gastaron. Fue un momento que siempre llevaré en mi corazón, de los más emocionantes de mi carrera. El campeonato fue en Rumanía, mis padres y mi hermana fueron. Evidentemente, es la medalla que más ilusión me ha hecho conseguir. Tengo medallas de campeonatos nacionales. Quizás la que más ilusión me hizo fue la primera, porque quién me iba a decir cuando empecé que iba a estar ahí, ganando medallas. Luego, claro, consigues más, pero como la primera...», relata demostrando una tremenda madurez pese a su corta edad.

Como no puede ser de otra manera, el sueño de todo deportista de elite es poder competir en unos Juegos Olímpicos, pero Cayetano García también tiene aspiraciones personales en los próximos años: ser policía, como el próximo abanderado en los Juegos de Tokio 2020, el también piragüista Saúl Craviotto, un referente para el sevillano. «Compagino el deporte con los estudios, estoy acabando Bachillerato. Cuando acabe, mi pensamiento es optar a una plaza en la Policía Local. Lo llevo queriendo desde pequeño y es el trabajo que me gustaría realizar durante toda mi vida. Es la principal meta que tengo para los próximos años. Las oposiciones son muy duras, es un objetivo aprobarlas y que ese sea mi oficio. Además, también me gustaría ser feliz y saber disfrutar la vida. En cuanto a mis metas deportivas, quién me iba a decir a mí que iba a lograr este mundial, que tengo las medallas que tengo, así que por qué no soñar con unos Juegos Olímpicos. Es el sueño de cualquier deportista de este nivel. Los Juegos de Tokio de 2020 están muy cercanos y ya es muy complicado. El objetivo real son los Juegos de 2024, para los que quedan aproximadamente cinco años, a los que ya llegaría con una amplia experiencia en citas importantes de este tipo», desvela.

El pasado 3 de agosto, con 18 años recién cumplidos, el palista del Club Náutico se proclamó campeón del Mundo júnior en C-1 200 metros

Cayetano se considera un «enamorado» de Sevilla y de su río, porque «yo a Sevilla la llevo en el corazón. Es una ciudad que está creciendo, algo que es muy bueno, y sé que dentro de unos años seguirá siendo muy atractiva para la gente. El Guadalquivir es un canal que tenemos que valorar, ha sacado a muchos deportistas adelante y tiene que seguir siendo así», concluye convencido de lo que dice.