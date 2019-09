Limpieza Cerca de 450 personas denuncian la falta de limpieza en la capital en una encuesta de ABC de Sevilla Vecinos de la Macarena y de los barrios periféricos, como Pino Montano y Los Pajaritos, demandan una «actuación urgente»

M. Cabrera/L. Liñán Sevilla Actualizado: 10/09/2019 07:32h

Los problemas de limpieza en Sevilla están siendo una constante en las quejas ciudadanas de un tiempo a esta parte. Las denuncias de los sevillanos sobre el estado de las calles se han multiplicado tanto las redes sociales como en los comentarios de los transeúntes. La falta de higiene en diversos puntos del mapa de la ciudad salta a la vista.

El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado el nuevo curso moviendo ficha para intentar solventar parte de este asunto centrándose en la suciedad generada por el orín y las deposiciones de las mascotas. Por ello, exige que los dueños porten una botella con desinfectante y limpien la zona, medida que ha sido tachada de «parche a las insalubridades». En la misma línea, Álvaro Pimentel, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, denunció la falta de limpieza en la ciudad, y ha pedido una reforma en Lipasam como «solución urgente». Por último, la semana pasada también vimos a Beltrán Pérez, portavoz de grupo municipal popular, cargar contra Espadas estropajo en mano y limpiando el suelo de la Plaza Nueva para mostrar la «extrema suciedad».

Por ello, desde ABC de Sevilla hemos preguntado a nuestros lectores acerca qué calles de Sevilla consideran que necesitan una actuación urgente en materia de limpieza. A la encuesta, que ha estado activa durante cinco días, han respondido cerca de 450 personas de diferentes puntos de Sevilla y hay quien no escatima en su petición: «Sevilla entera. Desde el mismo centro pasando por los barrios y llegando incluso a zonas 'no habitadas' donde se amontona gran cantidad de desperdicios, muchos de ellos plásticos que además pueden acabar en el río y en el mar, en los aparcamientos de la Expo 92 o en cualquier lugar limítrofe de nuestra ciudad».

Si analizamos las respuestas por zonas, los vecinos de El Centro aseguran que, por ejemplo, «en la Plaza de San Pedro, junto a la Iglesia del Cristo de Burgos, los niños juegan rodeados de excrementos». La zona de Santa Maria la Blanca y Menéndez Pelayo «está de vergüenza desde hace mucho tiempo», aseguran; destacando el abandono de las aceras y el entorno de los contenedores. «En zonas cercanas a La Alameda y por el interior de la muralla es urgente que se limpien las calles de orines de perro porque no se puede respirar. Hay que balear las aceras porque están negras de pipi y suciedad», apunta otro lector.

La privatización de la empresa pública de limpieza Lipasam, es la única solución viable para mantener a la ciudad con excelentes servicios de higiene y salubridad. pic.twitter.com/bo8KZIh9n0 — Ricardo Suárez (@SuarezRicardo) 5 de septiembre de 2019

Por otro lado, hay quienes invitan a los dirigentes a «darse un paseo por los barrios de la ciudad» y es que gran cantidad de respuestas alertan de los problemas de limpieza que se sufren en los «barrios periféricos»: La «Ronda Norte, Los Príncipes, Fontanilla, Polígono Norte, Alcosa, Torreblanca, Villegas, Juan XXIII, El Trebol, Rochelamber… barrios humildes». «Las barriadas más abandonadas, como Los Pajaritos, que es tercermundista cómo esta la zona 41006».

Otro lector añade que «la zona de La Macarena y Ronda de Capuchinos «está asquerosa» y también en Pino Montano «la zona estrellas esta de pena, la dejadez es total y la falta de civismo», por lo que propone que «se debería baldear como se hacía hace años”. Se repiten las opiniones en las que se puntualiza sobre este asunto: la manera de limpiar «las calles están negras porque la suciedad lleva años pegada».

por ejemplo la avenida de la paz... 3 dias lleva este sofa que utilizan de xama los sin techo.. que se orinan y hacen sus necesidades en el, y esta a la entrada de un bloque de vivienda. Notificado en 3 ocasiones a @Ayto_Sevillapic.twitter.com/CpZwHN4QfJ — jesumi (@surrasqui) 4 de septiembre de 2019

Una vecina lo tiene claro y señala el civismo de los sevillanos: «el problema no es el servicio de limpieza, es que la gente es muy guarra. Si la policía multara en serio por las personas que dejan que sus mascotas lo hagan en cualquier lado, o la gente que tira las cosas al suelo, o las que no depositan las cosas en un punto limpio esto seria diferente. No les importa tener una Sevilla limpia y donde más les duele en el bolsillo». Lo mismo denuncia este usuario de Twitter:

Sevilla es una pocilga. No solo es culpa de @RetoLipasam. El sevillano medio es un cerdo. Cacas de perro, papeles, colillas, basura a deshoras, sin reciclaje, bares que no limpian (no barrer) la acera, botellón, meados... — @alegrameeldia (@Damnificados3) 4 de septiembre de 2019

Hay quien en su comentario nos delimita en el mapa qué calles necesitan especial atención, y muchas de ellas son vías principales y de especial tránsito en los barrios: Esperanza de Triana, Pagés del Corro, Rafael Laffon, Arroyo, la Avenida de Miraflores, la Carretera de Carmona y la Avenida de Maria Auxiliadora.

Otra de las zonas más señaladas son los parques como el de María Luisa y la Ronda del Tamaguillo, las orillas del río Guadalquivir, el área que rodea a la Estación de Santa Justa, las calles donde abundan los bares y discotecas y/o terraza, así como el entorno de los colegios e institutos.

En la mayoría de los parques. Desgraciadamente y principalmente por el poco civismo nuestro, pero también por la falta de personal o poca profesionalidad de los existentes, creo yo. En el parque Amate se pueden tirar las papeleras llenas completamente semanas. Con moscas y ratas. — Sandra Rufo López (@LpezRufo) 4 de septiembre de 2019

En el Aljarafe

Los pueblos de la cornisa del Aljarafe han tenido aparecido en numerosas ocasiones en las respuestas de los encuestados. «Empezando por Espartinas, Villanueva del Ariscal y todas sus inmediaciones. Los olivares, caminos, parques.... Todo está hecho una mierda. Es de vergüenza y un problema endémico falta de contenedores de reciclaje». Por ello, estos vecinos denuncian «que la recogida no se haga reglamente y que en la planta se mezcle la basura.