Cesar Pelli, el día de la inauguración: «Me gustaría ver Torre Sevilla construida pero no sé si alguna vez podré»

INAUGURACIÓN DE TORRE SEVILLA

César Pelli, el arquitecto argentino autor del rascacielos de la Cartuja, no podrá estar este martes en la inauguración oficial del complejo Torre Sevilla, que incluye un centro comercial con más de 43.000 metros cuadros construidos. A punto de cumplir los 92 años, problemas de salud le impiden viajar a Pelli hasta Sevilla, pero ha querido estar presente de alguna manera en la inauguración, para lo cual ha grabado un vídeo en el que hace referencia al proyecto.

«Ojalá pudiera estar con vosotros físicamente -dice en el vídeo César Pelli, autor de las Torres Petronas, en Kuala Lumpur (Malasia)- . Estoy encantando de que este proyecto se haya terminado. Un proyecto que hicimos con mucho amor, mucho entusiasmo, principalmente por la ciudad en la que está: Sevilla. Hemos diseñado esta torre para que sea muy sevillana en su carácter, en los materiales que hemos usado, en los colores que hemos elegido, la forma que tomó... Creo que va andar bien con la gran colección de grandes obras que hay en Sevilla, sin competir con ellas, porque está muy lejos del Centro, del Alcázar, de la Giralda...»

Momentos delicados en la construcción

Pelli admite en el vídeo que el proyecto ha sufrido muchas vicisitudes. De hecho, fue CaixaBank la que se hizo cargo del proyecto una vez que La Caixa absorbió Cajasol. Además, la Unesco miró con lupa el proyecto para ver si ponía en peligro los monumentos que son Patrimonio de la Humanidad en Sevilla: el Real Alcázar, el Archivo de Indias y la Catedral.

«El trabajo fue difícil en muchos momentos pero al final se enderezó y pudimos terminarlo bien. Estoy muy contento con este trabajo, con los materiales que usamos, el carácter y forma de la torre, de cómo se la ve desde el río», dice el arquitecto, que fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale entre 1977 y 1984.

El artífice del rascacielos Torre Pelli -un edificio que tiene 178 metros de altura y 43 plantas- no ha viajado a Sevilla por recomendación de sus médicos. César Pelli ha viajado en varias ocasiones a Sevilla durante la construcción del rascacielos pero no lo ha visto terminado. Confiesa que «me gustaría ver esa torre construida. No sé si alguna vez la voy a poder ver de verdad, pero mi socia está allí, puede hablar por mí».

Susana La Porta, socia de Cesar Pelli, ha declarado que «el proyecto de Torre Sevilla ha sido siempre un proyecto muy querido por arquitecto argentino». Ha recordado que el rascacielos «es sólo un pedazo del proyecto, ya que incluye el centro comercial», consistente en dos edificios podios que parecen abrazar la torre.

Interpretación contemporánea de Sevilla

Se trata, según La Porta, de un proyecto que se inició hace once años, cuando en 2006 ganaron el concurso internacional para diseñarlo. No ha querido pasar por alto la socia de Cesar Pelli los momentos delicados que ha atravesado el proyecto, «cuando fue golpeado por la crisis económica global, lo que requirió una capacidad de adaptación y colaboración por parte de CaixaBank».

De hecho, el rascacielos y los dos edificios podios fueron concebidos para acoger oficinas, pero la crisis finalmente hizo rediseñar el proyecto para incluir un centro comercial y el CaixaForum. «Vivimos con el anhelo de comprender la cultura sevillana y volcarlo en el proyecto», ha señalado Susana La Porta, quien ha indicado que igual que las Torres Petronas sólo pueden estar en Malasia, «esta torre es de Sevilla y surgió como una interpretación contemporánea de lo que es Sevilla. Esta torre no podría estar en Milán o San Francisco. Esperamos que la gente se apropie de ella»

En España, el autor de las Torres Petronas ha diseñado en Madrid la Torre de Cristal, uno de los cuatro rascacielos del complejo empresarial Cuatro Torres Business Area, que tiene una altura de 249 metros cuadrados. En 2011, se ocupó de Torre Mitikah en la Ciudad de México, su tercer proyecto en la ciudad.