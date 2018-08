Supermercados Las cinco claves del nuevo modelo de tienda de Mercadona La cadena de supermercados ha reinaugurado el centro de Parque Amate hace unos días

El concepto de tienda convencional también se adapta a los nuevos tiempos para dar respuesta a las nuevas necesidades de cada casa. Los hábitos de vida y de consumo van de la mano y los supermercados no tienen otra que adaptarse o morir.

En el caso de Mercadona, la innovación es una de sus bases a la hora de desarrollar su actividad empresarial. Si ya fueron los primeros en instaurar el código de barras en las cajas de pago, ahora son pioneros en lanzar un modelo de tienda eficiente que va desde su logística hasta el usuario final. Según cuenta Carmen González, responsable de Comunicación en Andalucía, los tres pilares de este nuevo concepto son la eficiencia y optimización de los recursos, ofrecer a los consumidores un espacio más amplio y confortable, y facilitar las labores diarias de los trabajadores para que la gestión de su trabajo sea cómoda y eficaz.

Desde ABC de Sevilla hemos visitado la recién reformada tienda de Parque Amate, ubicada en la avenida de la Revoltosa, para comprobar de primera mano cuáles son los cambios más tangibles de este nuevo concepto que pueden resumirse en cinco puntos diferenciados.

Nuevos carros ergonómicos

Uno de los elementos que más llamará la atención al cliente cuando entre en la tienda es que los típicos cestos para pequeñas compras han desaparecido. Ahora en las tiendas eficientes de Mercadona se ofrecen carros para compras grandes y carros con ruedas para compras pequeñas, ambos más ergonómicos que los anteriores y hechos totalmente de plástico para que pesen lo menos posible. «El cesto resultaba incómodo y lo hemos sustituido por estos minicarros. Además ya no hará falta insertar ninguna moneda para poder sacarlo», cuenta Carmen González.

Tienda distribuida en ambientes

Las secciones de Mercadona se han rediseñado aunque no han perdido la identidad de las mismas. Se les ha ofrecido mayor amplitud a los pasillos y la decoración ha pasado a ser menos aséptica para aportar calidez al visitante, es decir, se ha llevado a cabo una tienda por ambientes. Se ha redistribuido el producto para que sea más fácil encontrar a simple vista y de forma más o menos intuitiva.

Cambios que se ven tangibles en las secciones de frutería, carnicería y charcutería, panadería y pescadería. Ambientes que ofrecen un plus al público con la incorporación de un stand para encargar un corte más personalizado a la carne o incluso pedir que te corten un jamón entero.

Conectividad de la tienda

Esta nueva incorporación va muy ligada con las medidas que se han llevado a cabo para mejorar la eficiencia de la tienda. Cada sección tiene su propia tablet para conocer a tiempo real todo lo referido a la gestión de la misma: stock, ventas, si es necesario o no reponer, etc.

Dani, encargado de la sección de frutería del centro Parque Amate, explica que gracias a esta herramienta ha conseguido agilizar sus tareas puesto que la gestión se ha automatizado por completo. «No tenemos que estar haciendo cuentas y tener que adivinar qué es lo que vamos a necesitar de aquí a tres días, ahora sabemos exactamente la cantidad de los pedidos para que no se eche a perder el stock, o incluso no quedarnos cortos a la hora de reponer», afirma.

En la misma situación se encuentra Nadia, responsable de Panadería, la cual asegura que desde que cuenta con dispositivos electrónicos para controlar la actividad, siente que todo está bajo control y ha reducido su nivel de estrés laboral. De esta forma, cuentan con más tiempo para atender de forma más personalizada a los clientes.

Nuevos muebles de refrigeración - Juan José Úbeda

Políticas de eficiencia

Las nuevas tiendas no sólo buscan la eficiencia energética, sino que además persigue que toda actividad que se realice, desde producción hasta distribuición, saque el máximo partido.

En tienda, se puede comprobar las medidas de eficiencia en la instalación de iluminación LED, en la doble puerta de salida y entrada para evitar que se escape la energía al exterior, y en el rediseño de la sección de fríos y congelados en el que han cerrado por completo los frigoríficos con puertas de cristal que permiten ver los productos sin abrir innecesariamente el mueble. Todo esto promovido el ahorro de un 40% de consumo de energía respecto al modelo de tienda anterior.

De otro lado, las tiendas cuentan con un sistema de CO2 subcrítico para la producción de frío industrial. Este sistema supone un ahorro significativo de consumo energético y emisiones a la atmósfera. Además, se ha incorporado el «freecooling» o ventilación natural mecánica, una medida de eficiencia energética que aprovecha el aire del exterior para ayudar a conseguir la temperatura deseada en el interior de la tienda.

Cajas inteligentes

Nueva caja registradora - Juan José Úbeda

Por último, cabe destacar el cambio en las cajas en varios aspectos: ergonomía y optimización de la facturación. Así, se ha diseñado un nuevo mueble que se ha confeccionado siguiendo las indicaciones del estudio de «Evaluación ergonómica del nuevo mueble de cajas en el puesto de cajero de supermercado», realizado conjuntamente con el Instituto de Biomecánica de Valencia.

Los trabajadores destacan el mayor espacio existente entre las cajas y la eliminación del giro del empleado de caja, ya que ahora realizan todas las tareas de cara al cliente. Además, esta nueva caja incorpora un ticket con una lectura más fácil para el cliente, puesto que le informa a tiempo real de la cuantía que está acumulando su compra y el precio de cada producto de forma simultánea.