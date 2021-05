La caza del pijo Clamor general entre los padres de Sevilla contra las agresiones realizadas por 'la caza del pijo' Un menor recibió el pasado viernes una brutal paliza en el barrio sevillano de San Bernardo como consecuencia del nuevo reto viral que busca enfrentamientos con pandillas de 'barrios bien'

Pedro Ybarra Bores Sevilla Actualizado: 04/05/2021 12:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Piden 3 años de cárcel para un sevillano por delito de odio en publicaciones contra Moreno, Ayuso o Casado

«Nos hemos reunido unos cuantos padres que queremos movilizarnos para exigir más seguridad en nuestro barrio, sobre todo con nuestros menores que están siendo diariamente objeto del acoso, robo y violencia por parte de pandillas y delincuentes que vienen de otros barrios. Vamos a presentar un escrito en varios registros de organismos y autoridades competentes reivindicando medidas ý soluciones para obtener más seguridad». Así comienza el mensaje de whatsApp enviado por un padre sevillano cuyo hijo adolescente recibió una paliza el pasado viernes a manos de un grupo de jóvenes, consecuencia del reto viral 'la caza del pijo'.

Al mensaje, que al «desbordarse» se ha hecho viral, se han adherido ya muchos padres que denuncian que sus hijos adolescentes son víctima de un nuevo reto viral consistente en 'la caza del pijo', y que tiene como objetivo conseguir el mayor número de enfrentamientos contra jóvenes residentes en barrios como Los Remedios, Porvenir, Buhaira o Nervión para agredirles, insultarles y robar. «Ocurre en todos los barrios donde hay "gente bien" de Sevilla, aunque quizá Nervión sea últimamente el barrio más de moda».

La idea «se ha ido un poco de las manos, porque éramos un grupo de cuatro o cinco padres, los padres de la pandilla de nuestros hijos que nos conocemos desde que eran pequeños, lo que ocurre que ha sucedido en Nervión, un barrio bueno, donde hay jueces, fiscales, políticos... esto se ha desbordado y nos está llegando la solidaridad desde todos los barrios y medios de comunicación».

«Brutalmente agredido»

Uno de los peores episodios se produjo este viernes, cuando un menor de edad fue brutalmente agredido a las 21.45 horas en una plaza del barrio de San Bernardo y como consecuencia de la paliza tuvo que permanecer cinco horas en las Urgencias del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. «Una vez en Urgencias, al menor le tuvieron que hacer pruebas de toda clase para descartar lesiones de todo tipo», dice el grupo de padres.

Todo ocurrió cuando varios chicos se encontraban en una zona ajardinada y llegó un grupo de agresores que le propinó una «brutal» paliza a uno de ellos. Parte de sus amigos salieron corriendo y pidieron auxilio a la Guardia Civil, lo que hizo que los agresores desaparecieran. Los hechos ocurrieron cerca del edificio de los juzgados, exactamente en la calle Campamento, en la placita que hay frente al restaurante Alcuza en la que se reúnen los chavales para escuchar música. «El niño lo único que hizo fue correr para que no le quitaran el altavoz, lo que ocurre que se cayó, lo pillaron y lo patalearon entre todos», dicen.

«Las cosas saltan a la vista. Lo que acaba de suceder hoy es un clamor. nuestros teléfonos no paran de recibir llamadas y mensajes. Estamos completamente desbordados. Este clamor es consecuencia de que todos los padres de estos barrios se han sentido identificados porque ya les ha pasado a ellos».

«Otra vez nos han perseguido papá»

«Si a mi hijo lo hubiera pillado un coche... pero cuando tus hijos llegan todos los fines de semana, y ya casi ni lo cuentan porque lo han normalizado "otra vez nos han perseguido papá". Y no lo cuentan más porque entonces les daría miedo que no les dejáramos salir».

Los días laborables, estos jóvenes son víctima de pequeños robos (móviles y bicicletas), pero durante los fines de semana se activa este nuevo reto viral llamado 'la caza del pijo', especialmente en las zonas ajardinadas de barrios de situación económica medio-alta.

«Como dicen los amigos, lo que nos pasa a los que tenemos 16 años ahora es que no podemos ir a los bares porque somos menores, no podemos consumir alcohol porque está prohibido y lo único que podemos hacer es ir a las placitas a escuchar música. Cuando lo hacemos vienen los canis y nos pegan, así que tú me dirás qué hacemos. Y tienen razón no tienen cómo divertirse porque le van a dar por todos lados»

En prisión

Los hechos fueron denunciados en la Policía Nacional y habría varios detenidos, incluso una persona mayor de edad estaría ya en prisión por los hechos ocurridos el viernes, según las mismas fuentes.

«Los chavales están ya tan acosados que tienen ya una estrategia preestablecida. Ellos están en grupos y cuando ven llegar a la pandilla de los canis tienen como estrategia salir corriendo cada uno para un lado para dispersarse y evitar la confrontación en grupo. Con la mala suerte que mi hijo resbaló y cayó. Llevaba un altavoz bluetooh que se lo querían robar y él intentó protegerlo, entonces fue cuando lo patalearon. Estamos seguros de que esta gente durante el confinamiento está aburrida, saben que no se pueden agrupar... y su diversión es ir itinerantes por Sevilla en pandilla de cuatro o cinco y cuando ven a dos o tres pijos desperdigados les roban el móvil o la bici», concluyen.