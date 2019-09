SALUD Una clínica sevillana, pionera en España en alargamiento de huesos con un clavo de acero La Unidad Pediátrica del Quirónsalud Sagrado Corazón logrará que la paciente, de 14 años, aumente su estatura ocho centímetros e inicie la rehabilitación al día siguiente de ser operada

El equipo de Traumatología Pediátrica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla que lidera Javier Downey ha implantado por primera vez en España un clavo magnético de acero en una operación de alargamiento de huesos.

En casos anteriores, se ha utilizado uno de titanio que no permitía al paciente ponerse en pie hasta que se consolidaba el hueso, lo que retrasaba varios meses su recuperación. Con este clavo, más rígido, se puede poner de pie al día siguiente de la operación y recuperarse mucho antes.

La paciente, de 14 años, fue operada de acuerdo con el protocolo del Palley Institute norteamericano, al que está adherido la clínica sevillana. Con esta intervención logrará crecer ocho centímetros y alcanzar una estatura de 1,56.

«Este tipo cirugía se suele hacer en gente más bajita, con displasia ósea, para ponerle en un rango más normal. Es posible crecer hasta 16 centímetros, aunque la mayoría de las personas con enanismo no quieren ser más altos», asegura Downey a ABC, que recuerda que Little People of America, la asociación norteamericana que los agrupa, se manifiesta en contra de estas operaciones.

Los pacientes que suelen someterse a este tipo de intervención son hombres de 20 a 40 años. «Muchas mujeres no la piden porque tienen la ventaja de poder utilizar un zapato de tacón», asegura el traumatólogo.

La llamada «disporia de estatura» es una patología psicológica que no mejora hasta que la persona que la padece logra aumentar su altura. Esta operación estética no la cubre la Seguridad Social ni los seguros privados.

Las intervenciones de alargamiento de huesos se venían haciendo tradicionalmente con fijadores externos, lo que conllevaba un mayor riesgo de infecciones y fracturas, además de molestias por la presencia de clavos que atravesaban piel y músculo. Con esta nueva técnica, las complicaciones se reducen y los pacientes ganan en movilidad.