Comienzan en Sevilla las obras de la comisaría junto al Polígono Sur El Gobierno la mantiene fuera de las Tres Mil pese a que Espadas la quería dentro

A. G. Sevilla Actualizado: 21/08/2019 08:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los comprometidos voluntarios de la parroquia de Las Letanías dedicados a mejorar el barrio

Ya han comenzado en la calle Manuel Laffón las obras de construcción de la futura comisaría de Policía Nacional «del distrito Sur» de Sevilla, después de que el Ministerio de Interior decidiese promover el proyecto cerca del Polígono Sur pero no dentro del mismo, pese a la reivindicación histórica de que dicha zona desfavorecida contase con un equipamiento de esta naturaleza en su interior, promovida por el propio PSOE después de que siendo alcalde el popular Juan Ignacio Zoido y presidente del Gobierno Mariano Rajoy se anunciase que la comisaría iría en la ubicación en la que finalmente la ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Una vez que meses atrás el Ayuntamiento de Sevilla concedió la correspondiente licencia de obras para el proyecto, adjudicado por el Ministerio de Interior a la empresa Seranco S.A., en la parcela elegida para el mismo en la calle Manuel Laffón han sido instalados tanto el cartel anunciador de la actuación como unos módulos prefabricados, toda vez que las máquinas han excavado ya visiblemente el terreno y los operarios realizan labores diversas en esta primera fase de los trabajos.

Al respecto, recordemos que frente a la histórica reivindicación de que el Polígono Sur contase con una comisaría de Policía Nacional en su interior para combatir las dinámicas de delincuencia que marcan a esta zona de la ciudad, el Ministerio de Interior decidió cuando estaba dirigido por el exalcalde popular de Sevilla Juan Ignacio Zoido que dicho proyecto fuese acometido finalmente en una parcela de titularidad estatal ubicada en la calle Manuel Laffón, entre el complejo hospitalario Virgen del Rocío y el parque Celestino Mutis.

Fuera del Polígono

Dicha parcela se sitúa cerca del límite del Polígono Sur pero fuera del mismo, pese a que la instalación de una comisaría dentro del Polígono constituye una reivindicación histórica de esta zona de Sevilla.

De hecho, allá por 2014, el Ayuntamiento hispalense —entonces gobernado por Juan Ignacio Zoido—, la Junta de Andalucía y el Estado apostaban por construir la comisaría en una parcela de titularidad estatal de la calle Padre José Sebastián Bandarán, dentro del Polígono Sur. Para defender la ubicación de la calle Manuel Laffón, los dirigentes estatales y del PP argumentaban en su momento que se trataba de una decisión adoptada conforme a criterios «exclusivamente técnicos, policiales, de accesibilidad, económicos, de plazos y de viabilidad».

La decisión, no obstante, despertó intensas críticas por parte de los colectivos sociales del Polígono Sur, que recuerdan que la construcción de esta comisaría dentro de los límites de esta zona no es sólo un compromiso adoptado en el marco del Plan Integral acordado en 2005 por las administraciones, para promover medidas de recuperación en la zona, sino además uno de los principales proyectos destinados a incidir sobre las dinámicas sociales del barrio y «transformar» su realidad, como señalaba por ejemplo a Europa Press Rosario García, portavoz de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla.

Y aunque el Ministerio de Interior cambió de titulares al arrebatar el PSOE al PP el Gobierno central, finalmente el gabinete del ministro Fernando Grande-Marlaska, actualmente en funciones, respetó la ubicación decidida por el Ejecutivo central del PP para el proyecto, adjudicando la obra en la ubicación de la calle Manuel Laffón pese a los acuerdos plenarios que demandaban reubicar la ubicación dentro del Polígono Sur, reavivando nuevamente la controversia y las críticas.

Ya el pasado mes de abril, unos días antes de las elecciones generales, el ya ex delegado del Gobierno central en Andalucía Alfonso Rodríguez de Celis aseguraba en el marco de un acto público del PSOE que el Polígono Sur contará con unas instalaciones conjuntas de la Policía Nacional y la Policía Local.

Espadas, a este respecto, ya señaló que la decisión del actual Gobierno se trata de «una oportunidad perdida para la ciudad y para el Polígono Sur». «Desgraciadamente, parece que se confirma que el actual Gobierno de España no ha podido dar marcha atrás a una decisión que tomó el Ejecutivo anterior, el del PP, y el ministro Juan Ignacio Zoido de ubicar la comisaría en un punto del distrito Sur que no era el que los vecinos y las administraciones habíamos planteado en el marco del Plan Integral. Por eso pensamos que es una oportunidad perdida para establecer un equipamiento que cohesionara mejor el barrio y rompiera barreras respecto a la realidad del Polígono Sur en la ciudad, pero se ha perdido la oportunidad y no se va a tener ese gesto con el barrio», dijo el alcalde, para quien este proyecto «se demandaba desde hace años como una oportunidad de avanzar con mucha claridad, pero la insistencia con esa ubicación por parte del PP, que no ha sido explicada suficientemente a los vecinos con un contenido creíble, no ha podido ser revertida en términos administrativos. Parece que la licitación se había ya producido y los trámites estaban muy avanzados». Esto es, el PSOE no tiene culpa de nada.