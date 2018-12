Sevilla Concluye el juicio contra los 37 policías locales por el amaño de las oposiciones El juicio por el presunto amaño de las oposiciones al cuerpo convocadas en Sevilla en el 2011 y el 2012 ha quedado hoy visto para sentencia tras tres meses de sesiones

El juicio contra 45 acusados -37 de ellos policías locales- por el presunto amaño de las oposiciones al cuerpo convocadas en Sevilla en el 2011 y el 2012 ha quedado hoy visto para sentencia tras más de tres meses, según han confirmado a Efe varios abogados personados en la causa.

El juicio, que se celebra desde septiembre en el Juzgado de lo Penal 10 de Sevilla, ha concluido ste jueves con los informes de las últimas defensas, entre ellos la del Ayuntamiento de Sevilla, acusado como responsable civil subsidiario, cuyo letrado ha defendido la legalidad del proceso y la imposibilidad de pedir la devolución del dinero pagado a los agentes que han ejercido este tiempo tras aprobar las oposiciones, aunque sean anuladas ahora.

La Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercen varios opositores que no obtuvieron ninguna de las 109 plazas en total ofertas en ambas convocatorias piden para los miembros del tribunal, presidido por el superintendente Juan José García, y un funcionario municipal 13 años de inhabilitación y para los agentes acusados cuatro años de inhabilitación, así como la nulidad de los exámenes.

Alegan que la plantilla de corrección fue filtrada por los miembros de tribunal a opositores con vínculos familiares y de amistad con ellos u otros compañeros de la Policía Local, entre ellos el líder del sindicato policial Manuel Bustelo, cuyo hijo es uno de los procesados.

Se basan en la coincidencia en los supuestos prácticos con la plantilla, reproduciendo incluso erratas, así como en el hecho de que muchos de los que aprobaron se presentaron poco tiempo antes a otras oposiciones en otros pueblos y ciudades con muy malos resultados.

Las defensas han negado tal filtración señalando que hay familiares de policías que no aprobaron, además de considerar que en esta causa la Fiscalía hizo una investigación «prospectiva» para la «caza» del superintendente, valiéndose del grupo Gepol creado ex profeso y no legitimado para hacer funciones de Policía Judicial.

Por ello han impugnado las pruebas documentales y testificales obtenidas por este grupo así como sus atestados.

Durante la sesión final ninguno de los acusados ha hecho uso del derecho a la última palabra

Durante el juicio, las defensas y la fiscal Ana Linares han protagonizado sonoros encontronazos, con duros reproches que han obligado incluso a intervenir al juez, David Candilejo.

En la sesión final del juicio celebrada este jueves ninguno de los acusados han hecho uso del derecho a la última palabra y de hecho no todos han asistido.

El juez ha explicado que su intención era tener la sentencia lista a principios de enero pero no será posible porque le han denegado la prórroga del juez de refuerzo que tenía en su juzgado, que ha cesado hoy mismo, por lo que tiene señalados juicios tres días por semana.

Ha dicho a las partes que intentará tenerla para febrero pero no ha podido concretar más.