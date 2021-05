TRIBUNALES Condenado un sevillano por escribir en Facebook pidiendo «pegar un tiro» a Ayuso y Aznar La Audiencia Provincial le impone un año y nueve meses de cárcel por fomentar el odio y la violencia, llegando a pedir al Gobierno que forme un grupo paramilitar y que se cargue «a toda esa gente del PP y Vox»

Miguel Ángel M.A., entre los días 30 de marzo y 24 de mayo de 2020, las primeras semanas de confinamiento por el coronavirus, dejó escrito varios comentarios en su perfil de la red social Facebook, en los que incitando al odio e instando a «pegar un tiro» a dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o José María Aznar, expresidente del Gobierno. Hoy ha sido juzgado por la Audiencia de Sevilla por un delito odio, siendo condenado a un año y nueve meses de cárcel y a una multa de 1.260 euros.

La Sección Cuarta de la Audiencia tenía señalado para este jueves el juicio contra Miguel Ángel M.A., vecino de Sevilla, por un delito de provocación al odio y a la discriminación. El acusado, en virtud al acuerdo alcanzado por su defensa y la Fiscalía, ha admitido los hechos y la condena acordada: un año y nueve meses de cárcel y una multa de 1.260 euros. La pena de prisión ha sido suspendida durante años mientras no vuelva a delinquir. El tribunal ha apreciado las atenuantes de confesión tardía y alteración mental.

Quince días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez decretara el primer estado de alarma por el coronavirus, Miguel Ángel M.A. comenzó a dejar comentarios en su perfil de Facebook mensajes en los que manifestaba «de forma inequívoca su desprecio y animadversión hacia cualquier persona o colectivo que se identificase con una ideología política de derechas, sobre todo contra seguidores de PP y Vox, con alusiones directas contra sus líderes.

Juanma Moreno: «impresentable»

El primer comentario, recogido por la Fiscalía en su escrito, fue contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Junto a una fotografía de éste, escribió «el impresentable que gobierna en Andalucía en complot con los bárbaros de Vox España».

Bajo el perfil «miguelmuñoz (porelculoteden)», con 227 seguidores directos y 958 con percepción de todas sus entradas, dejó otros mensajes como uno en el que apostaba por que el Gobierno crease «un grupo paramilitar» que se «cargase uno a uno con un tiro en la cabeza a toda esa gente del PP y Vox».

También se acuerda del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o de los medios de comunicación. En otro de sus comentarios describió como «asesina» a la derecha, mientras en otro habría llamado a señalar públicamente a los votantes de Vox para «que les peguen un tiro en la cabeza». «Estos hijos de puta, como sus votantes, se merecen no vivir ni un minuto más», remataba dicho comentario.

El 7 de abril publicó un comentario acompañando una foto de Aznar: «tiro en la cabeza o bomba bien puesta, no como te la pusieron». Días más tarde, acompañaba una fotografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso: «por favor que le apunten con un láser en la frente (es que no puedo decir lo que realmente me gustaría y es que alguien o un grupo le pegara un tiro», descalificándola como «pedazo de bazofia» e insultando a sus familiares.

Casado, Espinosa de los Monteros y ETA

En esa misma línea, compartiendo una información con declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, sobre la excarcelación de presos de ETA, afirmaba que él es «más de tiros» y desearía «que no se equivocaran nunca a la hora de seleccionar y no dejaran uno vivo».

El 21 de mayo, compartía una noticia de ABC de Sevilla sobre el despliegue de una gran pancarta contra el Gobierno de Pedro Sánchez en la capital. Entonces ofrecía su casa en la zona de la Alameda para poner otra pancarta con el siguiente lema: «una bomba para todos los fachas y que no quedara en pie ni uno».

Un día después siguió con sus mensajes de odio en Facebook. En esta ocasión, el condenado apostaba por «formar patrullas e ir a Los Remedios a dar palizas»; y en uno más difundía una imagen del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, abogando por «que vuelva ETA y le pegue un tiro en la cabeza».

Según la Fiscalía, que le pedía tres años de cárcel, «el acusado pretendía fomentar el odio y la hostilidad de quienes le leyeran, contra cualquier que identificara como ideología de derechas, instando al ejercicio de la violencia contra todos ellos».