Un conductor de Tussam traslada en autobús a una usuaria a un centro de salud por falta de ambulancias

Una mezcla de profundo agradecimiento pero también de indignación. Ésa es la sensación que les quedó a los usuarios del autobús de la línea 32 de Tussam que presenciaron este miércoles cómo una joven de 19 años se desmayaba en el interior y no conseguían que ninguna asistencia médica acudiera en su ayuda. El conductor tomó las riendas de la emergencia y tras avisar, modificó su itinerario y condujo hasta el centro de salud más próximo para acercar a la paciente. Esos testigos que han relatado lo ocurrido muestran su admiración por la respuesta que tuvo el conductor, pero también las quejas porque desde el 061 no les enviaron ninguna ambulancia para asistir a la chica.

Varios testigos de lo ocurrido y fuentes de la empresa Tussam confirman lo ocurrido este miércoles sobre las siete de la tarde. Una de esas personas que viajaba en el autobús detalla a ABC cómo el autobús se detuvo a la altura del hospital San Juan de Dios, en la avenida Eduardo Dato, cuando se declaró la emergencia entre los usuarios. «La chica estaba muy pálida. No respondía con coherencia a nuestras preguntas y se tocaba la barriga diciendo que le dolía mucho. Se quejaba y lloraba hasta que se desmayó». José Antonio Carmona pudo saber antes que tenía 19 años y que está en Sevilla estudiando, pero su domicilio familiar está en San Sebastián.

Este vecino pidió ayuda al 061, pero le informaron que en ese momento no había ambulancias disponibles y le preguntaro por la gravedad del estado de la chica. «Yo no soy médico, no tengo ni idea de lo que podía ocurrirle. Pero se trataba de una chica sola, que se había desmayado y que se quejaba de fuertes dolores. ¿No es suficiente para que se hagan cargo de su traslado?».

Tras media hora detenidos en plena avenida de Eduardo Dato, el conductor del autobús, que une el centro con el Polígono Sur, tomó la iniciativa, avisó de un cambio momentáneo de ruta y se dirigió al centro de salud más próximo, el que está en la avenida del Greco. «Gracias a él, la chica pudo ser atendida». Otra usuaria, que iba con sus hijas, se bajó con la joven y la llevó hasta el centro sanitario donde el personal se hizo cargo. Una ola de solidaridad inundó por un momento ese autobús de la línea 32. Todo un ejemplo.