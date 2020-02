Conductores ebrios: casi 10.000 positivos en dos años en las carreteras de Sevilla

Un motorista de 38 años se caía de su moto en la madrugada de ayer en la calle Marqués de Pickman. Triplicaba la tasa máxima de alcohol permitida. El pasado 25 de diciembre, en una fecha complicada por el incremento de conductores al volante que beben, un vehículo chocó contra un camión de bomberos que acudía a una emergencia. El conductor también triplicaba la tasa de alcoholemia. Y el pasado mes de enero, una brutal colisión en el Paseo de las Delicias, a la altura de la Glorieta de los Marineros, mandaba al hospital a una joven pareja en coma. Regresaban de trabajar de un evento. La persona que iba al volante, un hombre de 43 años, dio positivo por consumo en cuatro sustancias estupefacientes: opiáceos, benzodiacepina, metanfetamina y cocaína.

Estos son sólo algunos ejemplos que se extraen de los partes policiales que se cierran cada fin de semana o durante fiestas señaladas. La conducción bajo los efectos del alcohol o circular sin carné son los dos motivos que provocan el 70% de las condenas que imponen los juzgados sevillanos, según datos ofrecidos por la Fiscalía de Seguridad Vial. En la última memoria de actividad se incluye un dato, la Justicia firmó unas 4.000 sentencias en la provincia de Sevilla por delito contra la seguridad vial. El 90% de ellas acabaron en condena. Esto obedece a que en muchas ocasiones estos procedimientos se resuelven con un acuerdo entre las partes. El conductor reconoce los hechos ante la carga de prueba que tiene en contra a cambio de un ajuste de la pena final. De esta manera se acortan los plazos de los procedimientos.

Estos datos van en consonancia con un aumento de los controles a pie de calle o carretera. Tanto Guardia Civil como Policía Local, en sus respectivos ámbitos de competencia, han recibido la orden de que incrementen estos dispositivos como mecanismo para ir expulsando el alcohol y otras sustancias estupefacientes del asfalto.

Entre 2018 y 2019 se realizaron más de medio millón de pruebas de alcoholemia (510.977) en las carreteras sevillanas, según datos de la jefatura provincial de Tráfico. De ese montante total de los dos años, cerca de un 2% arrojó un dato positivo (9.300). En 2018 se efectuaron 222.005 pruebas, de las que dieron positivo un 1,99% (4.417). En 2019, aumentaron los test sorpresas en más de 60.000 (288.972) y fueron motivo de sanción en 4.883 ocasiones (1,69%).

Los datos en el casco urbano sevillano confirman una reducción en el número de conductores cazados con una tasa de alcohol por encima de la media. La presión policial y la entrada en vigor del carné por puntos ha sido fundamental para ir acotando estas prácticas delictivas en el asfalto. Al año se hacen en la capital unas 15.000 pruebas de alcoholemia y según los últimos datos ofrecidos por el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, si en 2015 uno de cada 16 conductores daba positivo (6,25%), se ha rebajado esa cifra a uno de cada 32 conductores (3,1%). Estos datos son los que justifican para el Gobierno local que se siga incrementando los controles en las calles. En la pasada festividad de San Clemente, patrón de la Policía Local, el delegado municipal situó esta estrategia entre los principales objetivos.

El 66% de las pruebas realizadas a conductores fallecidos en accidente de tráfico en 2019 arrojaban una cifra tres veces por encima al nivel máximo permitido, según se recoge en la Memoria de Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). El alcohol no sólo está relacionado con una mayor accidentalidad, sino que también supone una mayor mortalidad y lesiones más severas, advierten desde la DGT. Además no es un problema exclusivo de España, el 25% de las muertes en carretera en Europa están relacionadas con el alcohol.

La presión policial no acaba con los llamados «terroristas viales»

A pesar de la presión policial y las sucesivas campañas de concienciación que impulsa la Dirección General de Tráfico, algunas de ellas de especial dureza, existe un pequeño porcentaje de conductores, de perfil reincidente, que agotan los puntos del carné por acumulación de infracciones, pero eso no es óbice para que sigan conduciendo. Son los llamados «terroristas viales», como llegó a calificar la Guardia Civil a un camionero detenido el pasado verano en Écija. Le dieron el alto en la A-4 cuando otro conductor alertó a los agentes tras ver el vehículo de gran tonelaje haciendo eses. Cuando el camionero sopló, quintuplicó la tasa máxima permitida, que en el caso de conductores profesionales es de 0,15 miligramos por litro. Y eran sólo las 6.35 de la mañana. Además, no tenía carné porque no se había presentado al curso de sensibilización tras haber sido condenado a dos años.