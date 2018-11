Conoce la Ruta del Rock por la Alameda Música en directo en bares y salas de conciertos, tiendas de vinilos, rótulos, festivales e historia se reúnen en este recorrido

«In The Alameda, a bird flies to a tree from another tree». Aquí el rock se volvió copla y el flamenco se acercó al roll que los americanos nos gritaban en los discos. Lo vinilos de música extranjera aterrizaban en la península por las bases de Morón y Rota, entre otras, y sonaban en primicia por el sur. Por eso surgió el rock con raíz y acento andaluz. Manuel Molina gimiendo garrotines con amplificadores, Jesús de la Rosa arrojando luz a un movimiento con la vela de Triana y Silvio tras su barra de genialidad y surrealismo. Fueron los primeros rockeros: Gualberto, Imán, Cai, Medina Azahara… Los primeros en un momento histórico que quedó para la posteridad.

Y La Alameda ocupó un lugar central dentro de esta corriente. Poco o nada queda de lo que aconteció en los años 70 y 80, pero aún existe una relación estrecha entre lo alternativo, la música y esta zona de la ciudad. Los artistas que tocan en directo en bares y salas de conciertos son uno de los atractivos del barrio. Las tiendas dedicadas a la música, también.

Sonido en directo

El punto de partida lo encontramos en la calle Feria, junto a la placa de uno de los hijos del agobio que le puso letra y voz a la generación que estrenaba la democracia. En el número 147, el recién inaugurado rótulo a Jesús de la Rosa nos indica el comienzo de la ruta. Allí se abre la puerta (niña) que da al lugar de la libertad y los acordes. Estamos ante una de las pocas conexiones con el pasado. De ahí, cruzamos al presente.

Algunos antiguos rockeros como Manuel Imán o El Pájaro se dejan ver por ciertos locales. También bandas autóctonas y activas como Zaguán o Villano Vil. En Malvarosa, a un extremo de la plaza, y en Habanilla Café, al otro, la música llega hasta la madrugada con artistas emergentes y viejos conocidos. Uno de los mejores rincones para disfrutar de lo genuino del jazz es Naima, en la esquina de la calle Conde de Barajas, donde se celebran actuaciones cada día de 9:00 h. a 00:00 h. El flautista Jorge Pardo o Raimundo Amador y su rock gitano han actuado en este pequeño establecimiento. Vinilo Rock, en la calle Feria, y Studio 74, en la calle Fresa, se suman a esta lista de bares donde la música se vive en cercanía con el artista. Todos ellos anuncian sus carteles y horarios en redes sociales y páginas web.

Las salas de conciertos, además, van un paso más allá y reúnen a un público que solo reclama un espacio entre la multitud para saltar, bailar y cantar. Nada más. Malandar, en Torneo, y Fun Club son las más cercanas a La Alameda. Dos espacios por los que ha pasado lo más granado de la música indie. Bafles, rock y juventud protagonizan las noches más largas.

Monkey Week

Bajo el lema «descubre hoy la música de mañana», el festival más alternativo de Sevilla comenzará el día 19 de este mes. Nuevas bandas nacionales e internacionales, promesas, productores y artistas de largo recorrido pintarán la ciudad de melodía. La cita, que cumple su décima edición, tendrá al Teatro Alameda, el Espacio Santa Clara y la Torre Don Fadrique o la propia calle como escenarios principales. Durante casi una semana, la ciudad será escaparate de aquello que se escapa de lo comercial.

De vuelta a los vinilos

Este formato lleva doce años consecutivos incrementando sus ventas. Coleccionistas, nostálgicos y melómanos han resucitado una industria que parecía extinta y ahora hay negocio donde solo hubo agonía. En la calle Amor de Dios, a unos metros unas de otras, hasta tres tiendas dedicadas a la música nos ofrecen álbumes en vinilo y CD´s de primera y segunda mano, camisetas y merchandising de bandas: Latimore, Record Sevilla y Totem Tanz. Como si fuese un viaje a través de un túnel del tiempo. Tres locales imprescindibles en esta ruta donde la música y el acetato nunca pasaron de moda.