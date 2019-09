Turismo La construcción de la macroárea turística en Sevilla empieza este martes La empresa pública Contursa absorberá todos los activos del Consorcio de Turismo que es el paso previo a su disolución

El Ayuntamiento lleva este martes al consejo de administración de Contursa —la empresa pública que gestiona el Palacio de Congresos— un cambio en los estatutos para absorber todos los activos del Consorcio de Turismo. Este es el punto de partida para la creación de una macroárea desde la que se gestionarán todas las acciones de promoción, creación de nuevos atracciones turísticas y captación de congresos y eventos, como avanzó ABC el pasado junio.

De esta forma, el Consistorio liquidará el antiguo Consorcio, una decisión que fue aprobada en 2017 y a la que todavía no se le había dado cumplimiento. No obstante, lo que se planteó para ello fue la creación de una agencia local que llevaría el nombre de Turismo Sevilla, una solución aprobada en el pleno municipal que el grupo popular del PP no ve satisfecha en esta decisión de que Contursa asuma todas las atribuciones.

El edil popular, Juan de la Rosa, denunció en un comunicado que eso «desdeña todo el esfuerzo que se ha realizado para la creación de la citada entidad e implica un nuevo bandazo del alcalde, Juan Espadas, en materia de gestión turística». Según dijo, esta modificación de criterio «está basada en un supuesto estudio económico que no han facilitado y además supone un paso atrás en el camino iniciado con la disolución del Consorcio». Insistió en que se trata de «un informe ejecutivo que no firma nadie, que hace referencia a un supuesto y beneficioso estudio económico - financiero que nadie ha visto y que plantea establecer un modelo distinto al aprobado es un despropósito y un monumento a la incompetencia de este gobierno».

El PP denuncia que no se da respuesta a la creación de la agencia municipal Turismo Sevilla

De la Rosa consideró que «es incomprensible que todo el esfuerzo, las reuniones mantenidas con el sector, las alegaciones elaboradas y la labor realizada en este arduo camino al que Espadas nos ha llevado con la creación de las nueva agencia, no haya servido para nada».

A este respecto, el delegado responsable del área, Antonio Muñoz, puntualizó que «todo el proceso administrativo previo y finalizado para la constitución de la agencia municipal que ha asumido las competencias y el personal del Consorcio de Turismo de Sevilla es plenamente válido para la integración de esta en Contursa, una sociedad que también es municipal». «Por tanto, el Partido Popular revela un profundo desconocimiento al respecto cuando asegura de que se ha echado por tierra el trabajo realizado hasta ahora», dijo el socialista.

Muñoz recalcó que «se gestará un contundente órgano público municipal con el que se ganará eficacia al ejecutar la estrategia turística de Sevilla, una estrategia que ni se ha resentido en Turismo de Sevilla ni en Contursa a lo largo del proceso administrativo».