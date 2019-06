Salud sexual Los contactos en las redes favorecen las enfermedades de transmisión sexual, que aumentan en Sevilla En un año han aparecido 1.567 casos nuevosde ETS, lo que supone un incremento del 20%

Sigue en Sevilla la escalada imparable de enfermedades de transmisión sexual. El número de casos en 2018 aumentó un 20% respecto de los regsitrados el año anteruior con unh total de 1.567 infectyados nuevos

Según el experto en la materia Pompeyo Viciana, los casos de sífilis fueron 313, los de gonococia, 547 y de chlamydia se cuantificaron 797.

Afirmó que la forma de atajarlo es concienciar a la población de la imperiosidad de practicar sexo seguro con perservativo y test de detección cada seis meses o un año, generalmente cuando los contactos son asiduos y con personas diferentes.

La preocupación de los profesionales sanitarios por ese incremento de las infecciones es grande y por eso hoy y mañana más de 150 expertos en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH acudirán a las II Jornadas ITS VIH Sevilla, que se celebrarán en el hospital Virgen del Rocío y que tiene como fin concienciar a la población y los profesionales sanitarios sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH, y la necesidad de mejorar su prevención, abordaje y tratamiento.

En especial en el caso de las ITS, ya que durante los últimos años vienen experimentando un notable aumento también entre la población andaluza y el resto de España, coincidiendo con una clara disminución de nuevos casos de infección por el VIH.

El objetivo es, por un lado, concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del cuidado de la salud sexual para evitar las ITS, y por otro, fomentar un enfoque más integrador entre los profesionales sanitarios. Para ello, se pretende analizar la situación actual de las ITS para prevenirlas y promover tratamientos adecuados en confianza. Según destacan los expertos, el incremento de las ITS estaría relacionado a factores socioculturales, como la mayor frecuencia de relaciones sexuales, la tendencia al abandono de métodos preventivos (como el preservativo), el uso de aplicaciones de geolocalización (app) y redes sociales para los contactos sexuales, así como la introducción del chemsex (el consumo de drogas para mantener relaciones sexuales).

Las jornadas están coordinadas por los doctores Pompeyo Viciana y César Sotomayor, del servicio de Enfermedades Infecciosas del Virgen del Rocío.

Está organizado por la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi) y el hospital Virgen del Rocío, y cuenta con el aval de diversas sociedades científicas andaluzas.