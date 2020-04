Silvia Tubio Sevilla Actualizado: 13/04/2020 16:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde las seis de la mañana de este lunes ha empezado en la ciudad de Sevilla el reparto de mascarillas en estaciones y paradas de Tussam. El colectivo prioritario en la recepción de este material de protección son los trabajadores que tienen que desplazarse en transporte público a sus puestos y no pueden hacerlo en vehículo particular, en bicicleta o a pie.

El reparto, que se está produciendo sin incidentes, se mantendrá hasta las 17 horas de este lunes en los puntos seleccionados y se repetirá en el mismo horario este martes y miércoles. La Delegación del Gobierno es la que coordina este dispositivo en el que participan varias administraciones. Así, el Ayuntamiento de Sevilla ha asumido la distribución, a través de personal de Protección Civil y de la Policía Local, en las paradas de autobús.

Fuentes municipales han explicado a ABC que este domingo se elaboró un listado con las paradas de Tussam que tienen más viajeros habitualmente y que corresponden a los nudos donde confluyen varias líneas, como ocurre en las paradas del Prado, Gran Plaza o Ponce de León. En total en estos puntos se habían previsto el reparto en esta jornada de 6.000 mascarillas de las 22.000 que se han asignado para esta jornada en la capital sevillana.

Protección civil asumió la estación de tren de Santa Justa y la del Virgen del Rocío; mientras que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se han hecho cargo de otros puntos como las paradas de metro. El Gobierno ha asignado un total de 434.000 unidades para toda la provincia. Al igual que en la capital, en otros municipios de la provincia se están distribuyendo mascarillas como en la estación de tren de Utrera. En estos puntos se ha hecho cargo la Guardia Civil.

La avenida Kansas City a las nueve de la mañana de este lunes - @traficosevilla

Este lunes ha sido el regreso al trabajo para aquellos empleados que no pertenecen a servicios esenciales, básicamente empleados de la construcción y de la industria. Si bien, a última hora de este domingo, el Gobierno acotaba la autorización para regresar al tajo de peones y obreros que trabajen en obras donde no hay personas, como por ejemplo las construcciones de edificiones nuevos. Como muestran las cámaras de tráfico, esa vuelta a la normalidad no se ha sentido en el Casco Urbano de la ciudad, que seguía presentando a primera hora carriles vacíos de vehículos. Sólo se ha producido una retención importante en el Prado debido a un control montado por la Policía Local para verificar que los conductores que circulaban lo hacían de manera justificada.

Desde el Gobiernos se ha insistido que la vuelta al trabajo se haga si es posible en vehículos particulares o a pie para evitar los transportes públicos donde el riesgo de contagio es mas elevado. Esa recomendación parece que está calando porque esta mañana el reparto de mascarillas en paradas y estaciones ha sido muy fluido.

Sí se ha notado mucha más actividad en el tráfico de acceso a los polígonos industriales. Hay que recordar que dentro de la Administración andaluza, el Gobierno sólo ha llamado a incorporarse a 350 personas, pertenecientes a altos cargos. El resto de empleados públicos siguen en sus casas. Este sector constituye buena parte del tejido productivo de la capital.

En España se están repartiendo 10 millones de mascarillas, que llegaron vía aérea el viernes por la noche y que fueron adquiridas y gestionadas por el Gobierno. De ellas, se remitieron a Andalucía 1,87 millones.