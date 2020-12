Coronavirus Sevilla La boda de 300 personas desalojada en el Parchís acaba con 25 denunciados Los vecinos más próximos a este conjunto de viviendas sociales advierten que los incumplimientos de la normativa Covid son constantes

Silvia Tubio Sevilla Actualizado: 14/12/2020 14:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Desalojan a 300 personas que celebraban una boda en unos bloques de Sevilla incumpliendo las normas contra el coronavirus

La Policía Local intervenía este domingo en la celebración de una boda que incumplía las normas de seguridad relativas a la pandemia del Covid-19. Los agentes desalojaron a unas 300 personas que estaban de fiesta en el patio interior del conjunto de viviendas sociales conocidas como Parchís, en Sevilla Este. Fuentes policiales confirman que se han tramitado unas 25 denuncias por no llevar la mascarilla o por no guardar medidas de seguridad pública. En estos momentos de crisis sanitaria, aún no se han levantado las limitaciones para las celebraciones de bodas o bautizos que deben desarrollarse siempre en lugares debidamente habilitados y con un aforo reducido.

Los agentes acudieron a esta zona de Sevilla Este pasadas las siete y media de la tarde. Un poco antes habían recibido tres llamadas de vecinos que alertaban de una fiesta que llevaba horas desarrollándose en un espacio común y que no parecía que iba a terminarse. La Policía confirmó al llegar al barrio que los asistentes llevaban desde por la mañana de celebración.

El desalojo se produjo sin incidentes, aunque en el vídeo que ha lanzado la cuenta oficial de Emergencias Sevilla en redes sociales se oye a uno de los policías que está grabando cómo le recomienda al compañero que saliera «de ahí» mientras se escuchan algunas quejas de los asistentes por las imágenes que estaban tomando los funcionarios policiales.

Lo vivido este domingo en el Parchís no es un nuevo, según los vecinos que viven más cerca de estas viviendas sociales, propiedad de la Junta, que han servido en los últimos años para realojar a familias de asentamientos como el Vacie. Estos residentes, que prefieren guardar el anonimato por razones de seguridad, explican que los incumplimientos en materia Covid son una constante y que si no hay una vigilancia estrecha, en las próximas fiestas navideñas se volverán a repetir las mismas imágenes.

Aunque muy llamativa por el número de personas que congregó la boda en plena pandemia y el lugar donde se desarrolló la fiesta, lo cierto es que la Policía Local interpuso cerca de 300 denuncias este pasado fin de semana en la ciudad por incumplimientos de medidas que persiguen frenar los contagios.