Coronavirus en Sevilla: «Estoy en mi habitación tomando sólo paracetamol»

La estudiante de la Facultad de Comunicación que tiene síntomas de contagio por coronavirus ha dicho a ABC que se encuentra bien y que está guardando la cuarentena en su habitación. Además ha explicado que sus abuelos, con los que convive, están perfectamente aunque, como son personas de riesgo porque son mayores, están monitorizados.

«Estoy tomando sólo paracetamol», ha explicado la joven que antes se había desahogado en una conocida red social tras la alarma que se ha generado tanto en su centro universitario como en su entorno más próximo. En un amplio mensaje, la joven, que estudia tercer curso de Comunicación Audiovisual, ha explicado que viajó a Lombardía junto a su madre y dos amigas cuando la alerta aún era leve, pero que a los pocos días se declaró el estado de emergencia en las calles, con la suspensión el servicio de transporte público y la petición a los viajeros de que permanecieran en sus habitaciones de hotel.

La afectada, que todavía está a la espera de la confirmación definitiva del diagnóstico, hizo caso a las recomendaciones y tomaron el avión de vuelta en cuanto pudieron. Explica en su perfil de Instagram que «el vuelo no se canceló y nadie nos hizo ninguna prueba al salir de Italia». Ya de regreso, informaron a las autoridades sanitarias explicando que habían estado en una zona de riesgo, pero la respuesta fue que si no había síntomas, siguieran con su vida normal.

Aclara que así lo hizo y que volvió a la facultad, quedó con amigas, salió a correr hasta que aparecieron las primeras señales, a las que no quiso dar demasiada importancia. La estudiante avisó entonces y al poco tiempo llegaron dos sanitarios para practicarle el frotis bucal con el que ha recibido una primera confirmación del contagio y espera los resultados del Instituto Carlos III de Madrid, que son los definitivos.

Comenta que a partir de ese momento, cuando por responsabilidad, comenzó a informar a su entorno más cercano, «se desató una espiral de surrealismo que ya no haría otra cosa sino crecer». La chica, de 23 años, asegura que no ha dejado de recibir llamadas «a cual más esperpéntica». «Mis amigas se pusieron a acusarse las unas a las otras de portadoras del virus. Yo intenté tranquilizarlas, pero fue imposible. Hay alguna a la que ni siquiera he visto desde que muestro síntomas», indica.

«Mis profesores están aislados, pero a mi novio le han dicho que haga vida normal»

También comenta que le ha llamado la decana de la Facultad de Comunicación para informarle de las medidas a tomar y de que todos los profesores que le han dado clase están en cuarentena. «Incluso alguno me ha llamado para preguntarme si hemos estado a más de dos metros de distancia», asegura. La joven señala que «todos tienen que estar quince días aislados aún sin presentar síntomas». Sin embargo, se extraña de que a su novio le han dicho que puede hacer vida normal.

Después de la cascada de mensajes y llamadas que ha recibido, confiesa que «a estas alturas el dolor de cabeza provocado por la gente es mucho mayor que los malestares originados por el virus, porque, a todo esto, yo me encuentro casi perfectamente». También carga contra los medios de comunicación, a los que acusa de ofrecer datos inexactos como la titulación que cursa e incluso dice haber visto memes con sus fotos creados por personas que ni siquiera conoce.

Esta universitaria lamenta que lo que para ella es como «un resfriado pasajero» ha originado una serie de protocolos que, «si bien son necesarios, parecen totalmente surrealistas». Y lo peor de estas experiencia, comenta, se la histeria y el exceso de alarma a su alrededor.