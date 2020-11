Coronavirus Sevilla Las jugueterías de Sevilla reciben con «gran entusiasmo» los nuevos horarios Las tiendas de juguetes podrán abrir hasta las ocho de la tarde, según las nuevas medidas que entran en vigor este martes

Tal y como anunció el pasado domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, las restricciones que se establecen a partir de esta semana en Sevilla no sufrirán variaciones hasta el 10 de diciembre. Sevilla, como el resto de la provincia, mantendrá el cierre perimetral de los municipios, el toque de queda a las 22 horas y la clausura de toda actividad no esencial sigue fijada a las 18 horas. No obstante, hay dos cambios que afectarán a las jugueterías y a la hostelería. Las primeras podrán abrir desde hoy hasta las 20 horas para poder atender la demanda de cara a la campaña de Navidad que se inicia en los próximos días.

