El número de nuevos contagios en Sevilla de Covid-19 mantiene la línea descendente y contenida de la última semana, con los 24 positivos registrados en las últimas veinticuatro horas, según la información facilitada por la Consejería de Salud y Familias.

También se mantiene en un nivel muy bajo los ingresos hospitalarios (9) y no se produce tampoco ningún nuevo ingreso en UCI, lo que revela que el coronavirus no supone en este momento ninguna amenaza para el sistema sanitario público sevillano. Es el tercer día consecutivo que no se ocupa ninguna cama de UCI en Sevilla por Covid-19.

En este momento Sevilla tiene a 137 hospitalizados por coronavirus, de los que 37 están en UCI.

La cifra de curados sí crece y lo hace con un registro nunca visto hasta ahora. Los 89 casos de las últimas horas elevan la cifra total de personas libres de Covid-19 a 895.

La mala noticia son los cuatro muertos contabilizados en este registro, que elevan la cifra total de víctimas a 248. De los 2.629 positivos diagnosticados desde el inicio de la pandemia, 1.136 requirieron hospitalización y 143 una atención en UCI.

Por distritos sanitarios en la provincia, encabeza la clasificación de positivos diagnosticados Sevilla Sur con 509, seguido de Aljarafe, con 489; Sevilla Norte, con 211; y Sevilla Este, con 139. En Sevilla capital hay 1.281, menos de la mitad que en toda la provincia (2.629).

Si atendemos al dato de fallecidos, Sevilla Sur, con 51, es el distrito provincial con más muertes. Después se encuentra Aljarafe, con 46; Sevilla Norte, con 22; y Sevilla Este, con 15. En la capital suman 119, menos de la mitad del total de la provincia (248).