La Policía Nacional advierte de llamadas de falsos médicos a ancianos en Sevilla Se ponen en contacto con mayores para una supuesta prueba a domicilio. Es un timo

Llaman a los ancianos haciéndose pasar por médicos y les anuncian que van a acudir a su domicilio a hacerle una prueba médica. Es uno de los engaños que se están produciendo estos días con las personas mayores, la población más vulnerable a la crisis del coronavirus y, probablemente, la más asustada por la situación de la epidemia.

Una señora de casi 80 años residente en Sevilla recibió el pasado miércoles una extraña llamada de teléfono. «Era una voz de mujer que me dijo que iba a venir a casa a hacerme unas pruebas», explicó a ABC la mujer. Como le extrañó, reaccionó rápida contestándole que en su casa no entraba nadie y diciéndole que iba a colgar el teléfono. Sin embargo, la mujer insistió en seguir al aparato. «Entonces me dijo que tenía que venir a casa porque yo debía una factura de la luz. Yluego me preguntó por mi domicilio», relató la señora.

Sin embargo, no se dejó engañar. La señora supo distinguir que alguien estaba intentando engañarla y colgó el aparato e inmediatamente llamó a su hijo para contarle lo que le había ocurrido sólo unos minutos antes. Obviamente quien había llamado a la anciana no era ni una doctora ni ningún operario de ninguna compañía de electricidad sino alguien que pretendía estafarla.

Ayer la Policía Nacional de Sevilla confirmó que durante estos días se está produciendo cierta «picaresca» y que se estan dando estos casos que califican como «intentos de estafa» ya que, hasta ahora, no tienen constancia de que ninguno de ellos haya acabado en un delito consumado.

En este sentido, fuentes policiales confirmaron ayer que habían sido avisados de que se estaban produciendo esos supuestos que se dirigen a la población anciana, más susceptible de ser víctima del engaño. El problema es que, con la actual situación de estado de alarma, la mayoría no se atreve a salir de casa ni para acudir a ninguna comisaría a denunciar estos hechos supuestamente delictivos.

En cualquier caso, la Policía advierte que ni el Servicio Andaluz de Salud ni ninguna compañía de electricidad está haciendo estas llamadas y aconseja a los mayores que hagan caso omiso de esas llamadas. Si reciben una de ellas, recomiendan que se cuelgue y se llame inmediatamente al teléfono 091 de la Policía que inmediatamente verificará la citada llamada ya que en el caso de que se tratara de un médico de verdad esperaría.

De lo contrario, la Policía enviará, si es necesario, una patrulla al domicilio de la persona mayor que ha sido objeto del intento de estafa para que compruebe lo que ha ocurrido.

Igualmente las fuerzas de seguridad advierten de que los mayores no deben abrir la puerta a nadie a no ser que se trate de la visita de un familiar. Tampoco si llama a la puerta una persona que se hace pasar por un operario de la compañía del gas que pide hacer unas comprobaciones. No se debe abrir e inmediatamente se debe llamar a la Policía.

La estrategia de los falsos operarios o falsos médicos que acuden a los domicilios de las personas mayores no es algo nuevo. De hecho, cada cierto tiempo se producen casos de este tipo que son detectados por la Policía. El problema es que ahora, dado que son una población de riesgo por su peligro de contagio, hay muchos más que están pasando estos días recluidos en sus casas.