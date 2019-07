«El correo es el centro de nuestra vida digital y hay que protegerlo» El experto en ciberseguridad Sergio de los Santos explicó algunos aspectos a tener en cuenta en internet a los asistentes a los Premios Web 2019 de ABC de Sevilla

El responsable máximo del laboratorio de innovación Eleven Paths, de Telefónica, en su división de ciberseguridad, Sergio de los Santos, pronunció una charla durante la octava edición de los Premios Web 2019 en la que habló de la seguridad en la red. Este hacker «de los buenos», como lo presentó Zoila Borrego, directora de Publicidad de ABC Andalucía y conductora del acto, trabaja para buscar los posibles fallos en internet de su compañía y arreglarlos de modo que se establezcan conexiones seguras.

En esta amena ponencia, llamada «Ciberseguridad y comunicación. De la mano por el bien común», intentó explicar a todos los presentes los patrones de comportamiento que los usuarios deben tener en la red y la importancia de cuidar con celo los datos e informaciones privadas en una sociedad en permanente cambio y globalización. «No se puede crear una guía clara en la que diga qué se puede o no hacer en internet, pero debemos usar las herramientas actuales y estar al tanto de las nuevas para protegernos mejor», recalcó.

El experto Sergio de los Santos dirigiendose al público - J.M.SERRANO

Y es que, según el experto, la seguridad es un proceso que hay que gestionar durante todo el tiempo. «Nuestro Smartphone es el eslabón más débil de la cadena de seguridad, ya que desde ahí pueden acceder a nuestro correo electrónico el centro de nuestra vida digital», aseguró. De este modo, incidió en la importancia de las contraseñas y de no utilizar palabras o dígitos fácilmente recordables ya que serían las más sencillas de averiguar ante un posible robo.

Los tres conceptos que la sociedad tiene en mente a la hora de proteger sus equipos en internet son el antivirus, los cortafuegos y el sentido común a la hora de utilizar la red. Sin embargo, De los Santos expresó que aún así los datos siguen expuestos ya que «son herramientas que no funcionan de manera total, no porque la tecnología sea mala, sino porque la usamos mal». Así, recalcó la importancia del sentido común en estos casos, pero esto debe ligarse a la formación y a la concienciación en la sociedad porque «aún la gente no tiene cultura de ciberseguridad», lamentó.

En este sentido, el experto dio algunas claves para ayudar a la población a utilizar bien la red y proteger sus datos. «Los equipos deben estar siempre actualizados», apuntó, pero también hay que tener precaución a la hora de descargar archivos o aplicaciones ya que, de manera consciente o inconsciente, se puede exponer el equipo al robo. Así, hay que alojar los datos en sitios con reputación tecnológica y, sobre todo, atender a nuestras contraseñas y usar gestores para que vayan cambiándolas porque «la mejor contraseña es aquella que no recuerdas», aseguró.