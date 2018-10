DÍA DE TODOS LOS SANTOS Crematorios inutilizados y nichos en ruina, la trasera del cementerio de Sevilla Los trabajadores denuncian que la falta de personal obligará a reducir el número de incineraciones en noviembre

El cementerio de San Fernando, donde descansan los retos de grandes personalidades del toreo, la canción española, el arte y hasta la política, tiene una fea parte trasera que pesa en el día a día de sus usuarios. La falta de materiales, y sobre todo de personal, complica su gestión y obliga a familiares y allegados a desplazarse a otros municipios para las incineraciones en muchas ocasiones cuando no hay profesionales para atender sus necesidades. Así lo denuncian los propios trabajadores que exigen una gestión más responsable al Ayuntamiento de Sevilla.

Fuentes del comité de empresa denuncian que «un trabajo tan delicado se realiza de forma indigna» por las carencias de equipamiento y mascarillas. También lamenta la falta de personal en las cuadrillas de limpieza y adecentamiento del camposanto, «considerado como un lugar de valor histórico y patrimonial». Las fuentes consultadas explican que «junto a las grandes avenidas y las tumbas monumentales hay calles de niños abandonados y en ruinas».

Así, destacan que «a partir de este mes de noviembre el horario de las incineraciones será más corto» porque no ha habido acuerdo en la aplicación de las 35 horas y tampoco se han reforzado los equipos para su funcionamiento. «El último turno termina a las 20.30 en lugar de a las 21.00 como hasta ahora, con lo que el último cuerpo que entrará en el horno será a las 18.45», aseguran.

Uno de los hornos que no funcionan por falta de suministros - ABC

Los representantes de los trabajadores recalcan que «eso viene a ocurrir justo cuando crecen las peticiones de los familiares que optan por la incineración en lugar de los enterramientos tradicionales». Aclaran que sólo hay un horno para restos humanos y varios para restos no humanos, de los que apenas funcionan dos. A este respeto, destacan que «uno estuvo en servicio apenas dos años, se estropeó y no lo han vuelto a arreglar, mientras que el otro, el más moderno, ni siquiera se ha estrenado, pues no tiene suministros de luz ni de gas». Eso obliga a una empresa externa a hacerse cargo de los detritus.

La seguridad es otro de los puntos negros de la gestión del camposanto, según el comité de empresa, que alerta de que «sólo hay un guarda de seguridad por las noches» y que mucha veces faltan porteros, lo que obliga a cerrar accesos, a pesar de las «numerosas quejas de la ciudadanía».

Archivos amontonados en una oficina del camposanto sevillano - ABC

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla defienden que «antes del 31 de diciembre finalizará la construcción de 768 osarios y 128 columbarios para atender la demanda de estos tipos de enterramiento» y que se va a adquirir nueva maquinaria para mejorar la situación de los hornos crematorios. Sobre el horario del servicio , aseguran que «la aplicación de las 35 horas sigue en negociación», con lo que no niegan que eso pueda afectar al tiempo durante el que se pueden realizar estas labores.

Igualmente recuerdan que «este año han finalizado los trabajos de búsqueda, indagación, localización y delimitación de las 'fosas Monumento' y 'Antigua' del cementerio San Fernando, completando los trabajos arqueológicos realizados en la fosa 'Pico Reja'».