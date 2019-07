Criptas encantadas de Sevilla Hay lugares en Sevilla que están marcados por un halo muy especial, es el halo de misterio, de lo inexplicable, de lo imposible…

José Manuel García Bautista Sevilla Actualizado: 06/07/2019 20:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Leyendas imposibles de Sevilla

Hay lugares en Sevilla que están marcados por un halo muy especial, es el halo de misterio, de lo inexplicable, de lo imposible… Quiero que recorráis, junto a mí, algunos de esos lugares tan singulares como inquietante.

La iglesia llamada de El Valle (hoy Santuario de «Los Gitanos») también fue objeto de investigaciones paranormales en la década de los 80 (1986), allí y en sus jardines investigadores como Daniel Ortiz Mínguez -o yo mismo- llevaron a cabo una serie de experiencias en la vieja cripta que bajo el suelo aguardaba los asados investigadores que tratan de desvelar sus secretos.

Fue Daniel Ortiz –ya fallecido- quién extendió aquellas investigaciones y prosiguió con el estudio de una cripta donde decían escucharse llantos y quejidos lastimeros e incluso se había podido ver la aparición de un ser espectral.

Daniel Ortiz lo narraba así: «El fenómeno de fantasmogénesis que se daba en aquella cripta era desmesuradamente evidente. Las veces que bajábamos allí sucedían cosas extrañísimas inclusos con compañeros de la policía que no salían de su asombro. En una ocasión captamos una parafonía que decía: 'mi cuna' y en otra una vela que nos iluminaba salió disparada contra la entrada como su aquel ser el más allá la hubiera lanzado contra nosotros. Fue una gran investigación que potenció mucho la difusión de las actividades de la Sociedad Científica Andrómeda en Sevilla que ya presentamos oficialmente José Luis Hermida y yo en nuestra sede del Colegio de Médicos. Aquel suceso fue espectacular. Luego también tratamos de filmar a la aparición espectral que se deba en este lugar pero fue infructuoso, eso sí, recogimos muchos testimonios de personas que la habían visto, pero nadie sabía a quién podría pertenecer aquella alma en pena».

Así fue como comentaba aquella experiencia en un lugar que quedó cegado tras la obra de rehabilitación de una iglesia en la que en no pocas ocasiones se han escuchado fuertes golpes de un lugar bajo su suelo donde precisamente se localizaba esta vieja y encantada cripta. Tal vez su espíritu morador esté clamando por su liberación de ese perpetuo confinamiento al que ha sido sometido.

Seguimos caminando por este barrio y poco más allá tenemos la iglesia de San Luis de los Franceses, atención a este lugar ya que es uno de los más encantados de Sevilla y es uno de los que guardan en su interior uno de los relicarios más completos de Europa. En su exterior tenemos un lugar maldito, un viejo hospicio con apariciones y aparecidos así como una vieja cripta cuyos evocadores aires pasados emergen cada mañana con el sonido de ese otro lado al que no nos queremos enfrentar en nuestro más rabioso presente

…y San Bernardo

Barrio de toreros engullido por la modernidad que llega, ese es el barrio de San Bernardo y allí sucede nuestro próximo hecho inexplicado... Jesús Salvador era representante, comercial de arte, y fue él el que estando en el interior de esta iglesia le ocurre algo sorprendente, corría el mes de Febrero de 2007: «Allí en el interior de la iglesia, en aquel túnel, comencé a escuchar un sonido extraño, era como si alguien golpeara, diera golpeteos contra algo, me moví ya que me llamaba la atención, hasta que pude ubicar el sonido, no se trataba de ningún animal ni de nada que lo explicase si no que era de un sonido extraño que salía de una loza del piso de la iglesia... Extrañado me salí fuera y un chico, José Antonio Criado, me dijo: 'tú también lo has escuchado ¿verdad?, pues por las noches es peor e incluso alguna vez he escuchado como un lamento... Ahí hay una cripta y dentro pues...' y con ese relato pues llamé a un amigo mío que investiga estas cosas y nos llegamos a la iglesia, allí grabamos alguna psicofonía pero había gente y podrían ser voces de persona que se habían colado, así que lo mejor sería ir a ver a don José, el cura de la iglesia, un hombre ya mayor y pedirle permiso para bajar allí abajo. Lo esperamos más de una hora en el patio de la casa y al salir nos escuchó atentamente diciéndonos que «Nuestro señor resucitó a los tres días»... Nada más. Una persona que lo asiste nos acabó de atender y nos dijo que bajar era imposible ya que la loza era pesada y estaba rota y bajar para investigar estas cosas pues no entraban en la mente de aquel cura.

Tampoco esperábamos el sí pero lo curioso es que debajo de aquella loza pues se grabaron psicofonías y se oyeron esos ruidos extraños, recordaba nuestro protagonista.

Y no es de extrañar por qué en un inmueble cercano propiedad de una importante familia vinculada a esta hermandad han sido usuales diferentes visiones en la que tienen como protagonistas a seres espectrales o fantasmales que llenan de temor a aquellos que tienen el infortunio de ser testigos del prodigio...

Criptas encantadas de Sevilla, lugares donde no nos querríamos quedar a solas… ¿O sí?