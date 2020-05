Crisis coronavirus Cita previa y turnos de baño... la desescalada en las piscinas de los clubes de Sevilla El Mercantil, el Náutico y Labradores empiezan a partir del lunes a abrir sus piscinas con aforo limitado, mientras el Club de Golf no pondrá limitaciones

Los clubes privados de Sevilla comenzarán a abrir las piscinas a partir del lunes 25 de mayo. Pero bañarse no será tan fácil ni parecido a cómo se hacía en años anteriores ya que habrá que pedir cita y el tiempo de baño estará limitado. Coincidiendo con el pase a la fase 2 y con estrictas medidas de seguridad basadas en las normas fijadas por el Ministerio de Sanidad, que determina que no existe evidencia de que el virus que causa el Covid-19 pueda transmitirse a través del agua en las piscinas, los clubs ya tienen fecha de apertura. Pero será una vuelta con muchas limitaciones ya que habrá un estricto control de acceso para no rebasar el límite de la tercera parte del aforo establecida y tampoco se podrán usar las duchas.

Aunque cada club ha adaptado el protocolo a su propia capacidad y dimensiones y ya abrió parte de las instalaciones hace unos días, la apertura del baño recreativo será distinta. Casi todos coinciden en que habrá limitación de aforo para entrar en las instalaciones deportivas, franjas horarias y reservas para darse un chapuzón, siempre con límite de tiempo. Para esas medidas de seguridad los clubs han tenido que realizar trabajos de adaptación que están ultimando y que esperan que puedan comenzar a relajarse al llegar a la tercera fase.

El Mercantil, el primero

El Círculo Mercantil será el primero en abrir su piscina de entre todos los clubs privados. Lo hará el próximo lunes, día 25. Siguiendo la normativa vigente, su presidente Práxedes Sánchez, asegura que se cumplirá la limitación del aforo como establece el Ministerio. Y esta limitación pasa porque haya dos franjas horarias, o lo que es lo mismo, dos turnos de baño. El primero será desde las 10 a las 15.30 y el segundo desde las 16.30 a las 21.30, ya que entre ambos se hará una parada para desinfectar las instalaciones. Habrá que pedir cita previa on line o por teléfono. Pero, además en el Mercantil se crearán espacios acotados de 36 metros cuadrados por familia en los que habrá una sombrilla y conos para delimitar cada uno de los compartimento.

En cada una de esas zonas entrará una familia, calculando que entren cuatro adultos o una unidad de dos adultos y tres niños. También habrá otras unidades más grandes para familias con más hijos y parcelas reservadas a los mayores de 70 años. Según Práxedes Sánchez, se prevé que puedan estar como máximo entre 400 y 500 personas en las instalaciones aunque no todos se podrán bañar a la vez. Serán los socorristas los encargados de ordenar el baño pero las piscinas no estarán nunca llenas. «Vamos a pedir responsabilidad a los socios», asegura el presidente.

El Náutico, con algoritmos

El club Náutico abrirá, como hace cada año el último fin de semana de mayo. Será el viernes 29 o el sábado 30 a más tardar y lo hará, según su secretario, Mario Leal, también con aforo limitado y control a través de franjas horarias.

En este sentido, el Náutico está ultimando cómo serán esas franjas horarias pero se barajan que sean dos o tres. En el primer caso sería un turno de mañana y otro de tarde con un inciso para desinfectar las instalaciones. En el caso de que se decantaran por tres turnos, el primero comenzaría a las 7 de la mañana. O incluso podría ser que haya un único turno de todo el día. Lo decidirán estos días.

Cuando termine cada turno avisarán a los socios por megafonía de que deben marcharse o, si es necesario, el aviso lo darán los conserjes.

También habrá que pedir cita previa que podrá ser on line o a través de un teléfono. Esta última opción se baraja, sobre todo, para los mayores. «Estamos barajando aún muchas opciones pero queremos contentar a todo el mundo», aseguran desde el club insistiendo en que todos deben adaptarse a las nuevas normas que se impondrán. En la piscina deportiva podrá nadar uno por cada calle, mientras que para la recreativa serán algo más. Son cálculos complicados basados, según dicen, en algoritmos y estadísticas que elaboran con programas informáticos. «Será una temporada de verano totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestro club», dice la carta remitida a los socios.

Cuatro turnos en Labradores

En el caso del Real Círculo de Labradores, su presidente tiene previsto que, como cada año, las piscinas se abran el día 1 de junio. A la espera de posibles cambios normativos, Benito Mateos anuncia que habrá cuatro turnos horarios dando prioridad a los mayores de 65 años. De esta forma los jubilados tendrán un turno para el baño de 10 a 12. Y luego habrá otros tres turnos:de 12.30 a 15 horas, de 15.30 a 19 horas y de 19.30 a 21 horas. Las reservas se harán por una aplicación de móvil o por teléfono.

Entre turno y turno habrá una profunda desinfección que llevara a cabo el propio personal del club. ¿Cómo avisarán a los socios de que su tiempo ha terminado? mediante un toque de silbato.Cuando suene, habrá que marcharse para que entre un nuevo grupo

Además, la zona de baño estará vallada y habrá personal controlando el baño para que no entren en la piscina más de la cuenta y para controlar que se cumplan las normas. Benito Mateos espera que no haya problemas y apela a la solidaridad de los socios que, según dice, «están teniendo un comportamiento ejemplar» durante la epidemia y en estos primeros días en los que ha abierto la terraza y parte de las instalaciones.

Sin turnos en el Club de Golf

El mismo día que el Labradores, el próximo 1 de junio, abrirán las piscinas del Real Club de Golf en las que, según su presidente, Rafael Domínguez, no harán falta turnos para las dos que tienen. En principio, la entrada será libre para los socios hasta completar el aforo, pero siempre cumpliendo las medidas de seguridad y distancia social. No habrá mobiliario de piscina y los vestuarios permanecerán cerrados. Lo que si habrá es cartelería con las normas. Domínguez no contempla, de momento, la restricción horaria ya que se trata de un club en el que prevalece el juego del golf y la piscina no suele llenarse.

Pineda, en estudio

En cuanto a Pineda, también tiene previsto abrir sus piscinas el día 1 de junio, algo que comunicó ayer a los socios. Según fuentes del club, todavía estudian los protocolos del Ministerio de Sanidad. Y en los próximos días decidirán como adaptar tanto las piscinas como el resto de las instalaciones al cumplimiento de la distancia social y la protección contra el virus. Todas estas normas se suavizarán a medida que la pandemia siga remitiendo y el Gobierno lo autorice.