Décimo aniversario de la desaparición La cronología del caso Marta del Castillo en 70 titulares El 24 de enero de 2009 Miguel Carcaño asesinó e hizo desaparecer el cuerpo de la joven sevillana

Ana Mencos Íñiguez

@AMencosIniguez SEVILLA Actualizado: 23/01/2019 23:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Diez años sin Marta del Castillo. Diez año desde que una noche de enero Miguel Carcaño arrebató la vida a la joven sevillana y se deshizo del cuerpo sin dejar rastro. Dos lustros en los que la familia Del Castillo Villanueva no ha cesado en la búsqueda del cuerpo de la chica.

[Ver también: Buscan a una menor desaparecida en la noche del sábado al regresar a su casa]

Corría la noche del 24 de enero de 2009 cuando la joven que debería haber llegado a las once de la noche no llegó. Por la mañana y Marta seguía sin aparecer. Sus padres, extrañados por la tardanza, comenzaron a buscarla, movilizando a familiares y amigos. Durante 21 días buscaron por toda la ciudad con la esperanza de encontrarla con vida, pero todo se vino abajo cuando tras ser interrogado por la Policía, Miguel Carcaño, exnovio de la chica, confesó que la había matado de un golpe en la cabeza durante una discusión en su casa. Además dijo que se había deshecho del cuerpo tirándolo al río Guadalquivir. En su declaración implicó en el crimen a dos amigos, Samuel Benítez y Javier García, el «Cuco». Ambos negaron su participación en el asesinato y desaparición de Marta, de hecho Benítez había aparecido en televisión pidiendo la vuelta de la joven. Otro de los detenidos fue Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño con el que vivía en el piso de la calle León XIII donde se produjo el homicidio. La noche de los hechos también estaba en el domicilio del principal acusado la novia de Delgado, María García Mendaro, quien admitió ante el juez que estuvo allí la noche de los hechos pero que no vio nada extraño. La falta de pruebas contra ella evita que entre en prisión como sí lo hicieron el resto de sospechosos.

Dos meses después de la confesión, Miguel Carcaño cambia su versión de los hechos y culpa al «Cuco» del asesinato de Marta. Lo que en principio había sido un golpe con un cenicero en este segundo relato el crimen lo comete el «Cuco», ahogó a la joven con un cable y se deshicieron del cuerpo tirándolo a un contenedor cercano al piso de León XIII. Además añadió el agravante de violación en esta versión. Posteriormente se desdijo ante el juez de esta versión y volvió a la primera versión. La Policía mientras tanto ya había buscado el cuerpo de la joven en el río Guadalquivir, en el vertedero de Alcalá de Guadaíra y diferentes puntos de la localidad de Camas, como una zona cercana a la casa de la novia o Caño Ronco.

Tres años después del asesinato los acusados fueron juzgados en dos juicios diferentes. Primero fue el del «Cuco», en el tribunal de menores, del que salió absuelto de asesinato pero culpable de encubrimiento por lo que es condenado a dos años y once meses. En el segundo juicio condenan a Miguel Carcaño por asesinato y absuelven a Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y María García.

[Más info: Miguel Carcaño, condenado a 20 años por el asesinato de Marta del Castillo]

Dos años después del juicio, Carcaño vuelve a cambiar de versión. Esta vez culpa del asesinato a su hermano quien habría golpeado a la chica con una pistola. También vuelve a cambiar la localización del cadáver. Esta vez asegura que el cuerpo está enterrado en «La Majaloba», una finca situada en La Rinconada. Esto llevó de nuevo a los especialistas a iniciar una búsqueda de la joven que volvío a finalizar sin frutos.

Pocos meses después de la búsqueda en «La Majaloba», Carcaño se sometió al «test de la verdad». Su reacción a una imagen de una zona de Camas provoca una nueva búsqueda en la localidad. Este rastreo no sería el último en la localidad ya que una vez cumplidos los ocho años de la desaparición, en el año 2017, se exploró una zona cercana al tanatorio de Camas, donde solía practicar tiro Francisco Javier Delgado. Antes de esta búsqueda un informe presentado por Antonio del Castillo, el padre de la joven, propició el fondeo de la dársena del Guadalquivir entre el puente del Alamillo y de la Barqueta. De nuevo esta búsqueda finalizó sin resultados.

Todas estas búsquedas infructuosas no han quebrado el ánimo de una familia que diez años después sigue luchando por que se haga justicia y poder dar una sepultura digna a Marta. En estos años el padre de la joven ha peleado por el mantenimiento de la prisión permanente revisable, mientras que su abuelo, José Antonio Casanueva, sigue buscando cada día a la joven y trata de que se repita un juicio en el que a su entender se produjo «mala praxis».