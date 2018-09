Cruz Roja abrirá en la Ronda de Capuchinos de Sevilla un centro de tránsito para inmigrantes El Centro de Alta Rotación se inagurará este mes para atender a los que llegan en pateras

Pedro Ybarra

Gracias al convenio que mantiene hace años con el Gobierno Central, Cruz Roja abrirá un Centro de Alta Rotación en la Ronda de Capuchinos de Sevilla para atender estancias transitorias de 72 horas que asisten a quienes llegan a nuestras costas en caso de avalancha de pateras.

«No se trata de un centro de atención de inmigrantes, sino de acogida de 72 horas», subraya la presidenta provincial de Cruz Roja Sevilla, Amalia Gómez, En el nuevo Centro de Alta Rotación se atenderá a las personas sin documentación que llegan en pateras. Durante las primeras 72 horas de la llegada a nuestro país la Policía hace una ficha de identificación, así como una ficha sanitaria para conocer las condiciones en las que llegan y en caso de que exista, la necesidad de tratamiento en un centro hospitalario.

Hasta ahora las ONG que desarrollan este programa en Sevilla (Accem, Cear y Cruz Roja), han funcionado a través de pisos o pensiones e instalaciones cedidas por administraciones para casos de emergencia (polideportivos, etc.), donde son acompañados por voluntarios especialistas cualificados para atender a los inmigrantes. A las 72 horas se ponen en contacto con ciudades grandes (Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia) y se les ofrece un medio de transporte al que se acompaña para asegurar de que toma el transporte hacia el lugar en el que tienen un contacto.

«No estigmatizar»

«Es un edificio vacío, bueno y bien comunicado para coordinar mejor los traslados previos a la salida de Sevilla. Se trata de no estigmatizar a las personas que van de tránsito, ofreciendo un lugar digno durante este periodo», afirma la presidenta.

El centro, un edificio de forma rectangular de tres plantas de más de seiscientos metros cuadrados, contará con un número de plazas todavía por determinar (aproximadamente 40), que serán utilizadas solo en caso de avalancha de pateras. «Es más difícil tener a los voluntarios de una pensión a otra (hecho que viene realizando Cruz Roja en Sevilla desde hace catorce años), que en un mismo centro», señala Gómez.

«Es una actividad humanitaria estacional enfocada a la llegada de pateras, que se ralentiza en otoño y hasta que no acaba la primavera no toma cifras alarmantes (meses de junio a agosto)». En Sevilla se viene realizando esta acción desde hace mucho tiempo y «nunca hemos tenido ningún problema con los vecinos, las pensiones o los pisos con los que hemos trabajado. Se trata de una misión humanitaria y no es bueno estigmatizar a personas que van de tránsito», concluye.

El edificio acogió en su origen la clínica La Salud, y posteriormente pasó a manos de la Fundación El Monte, hoy Cajasol, donde se impartían cursos.

El número 38 de la Ronda - P.Y. Preocupación en la zona Desde que comenzó el movimiento en el edificio del número 38 de la Ronda de capuchinos, los vecinos y comerciantes muestran su preocupación ante la próxima apertura del Centro de Alta Rotación. El presidente de la Asociación de Vecinos Miraflores - La Trinidad, Esteban Suárez, ha mostrado a este periódico su «intranquilidad» ante esta noticia y anuncia la convocatoria de una reunión con los vecinos de todo el barrio el próximo lunes para analizar la situación. Los comerciantes y hosteleros de la zona se muestran también preocupados ante la apertura del centro.