Cruz Roja Sevilla Amalia Gómez: «Los conceptos de derecha e izquierda han caducado. Lo importante es la acción» La ex diputada del Parlamento andaluz y exsecretaria general de Asuntos Sociales «cree que el PP necesita hacer un replanteamiento de ideas y no sólo cambiar peones de sitio»

Murciana de nacimiento y sevillana de adopción, Amalia Gómez (Abarán, 1943) se fue a vivir a Londres con 17 años tras acabar la antigua PREU. Cuatro años después, regresó a Murcia, donde cursó Historia. Cuando acabó la carrera, vino a Sevilla a realizar su tesis doctoral sobre Historia de América, que dirigió Luis Navarro. Después de doce años como profesora en el instituto Velázquez, ingresó en política en 1990 como diputada del PP en el Parlamento andaluz. En 1996 fue nombrada secretaria general de Asuntos Sociales en el primer Gobierno de José María Aznar.

El año 2000 dejó la política y regresó a la docencia, al mismo instituto sevillano en el que se jubilaría seis años más tarde. Autora de varios libros y ensayos, en 2008 aceptó la presidencia de la Cruz Roja en Sevilla, en pleno estallido de la crisis económica. Once años después, ha cerrado esa página, aunque pronto abrirá otra, también dedicada a proyectos sociales, de la que aún no quiere hablar.

¿Qué le han parecido los resultados electorales?

Me parece que a veces no se vota a favor de alguien sino en contra de otra persona o de otro partido. Que haya bajado la participación en las municipales no me gusta, aunque entiendo que con tantas campañas electorales la gente haya caído en un cierto cansancio.

¿Cómo ve la fragmentación del electorado de centroderecha? En la época de Aznar eso se resolvió bastante bien.

En política hay etapas. Estamos en un movimiento pendular, pero aún no se ha llegado al centro porque avanza lentamente. De todas maneras, creo que cuando se produce un divorcio es porque no ha habido entendimiento entre las partes. A Casado le ha tocado bailar con la más fea y no se le puede hacer responsable, pero creo que el PP necesita hacer un replanteamiento. Esto no se arregla cambiando los peones de sitio. Se trata de un problema de señas de identidad. Y sobre todo de personas.

Usted era del ala más centrista del partido.

Sí, yo fui libre y tenía mis propias convicciones. Yo creo, de todas maneras, que el concepto de derecha e izquierda están desfasados y ya no sirven en el siglo XXI. Lo más importante es la acción y que se resuelvan los problemas de los ciudadanos. Son otros conceptos: europeístas, constitucionalistas. Si tú miras los programas de los principales partidos, las diferencias son pequeñas.