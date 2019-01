Presupuestos Generales del Estado «Las cuentas de los presupuestos muestran buena voluntad con Sevilla pero deben ser realizables» Empresarios e ingenieros valoran la inversión del Estado para Andalucía en 2019

Los presupuestos más generosos de la última década son, posiblemente, los más difíciles de aprobar. Así lo perciben los agentes sociales, que aplauden la buena voluntad, pero recelan de su dudoso encaje y de los obstáculos para sacarlos adelante. La provincia de Sevilla es, sin duda, la más beneficiada en estas cuentas con inversiones que superan los 500 millones de euros, el doble de lo presupuestado el año pasado.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, defendió ayer que «por primera vez las cuentas hacen justicia a Andalucía, a su Estatuto de Autonomía y al conjunto de los andaluces al elevar las inversiones hasta cumplir con el peso poblacional».

En una rueda de prensa, eclipsada por completo por la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta, Gómez de Celis señaló que Andalucía es «la comunidad que más fondos recibe», en concreto, 2.132 millones de inversión real, lo que significa un aumento del 44 por ciento respecto a lo presupuestado en 2018.

Sin hacer alusión directa a ningún territorio concreto ni al difícil encaje para ejecutar las cuentas tal cual se han elaborado, destacó el montante que el Ministerio de Fomento destina a la región y que crece un 106,2 por ciento, pasando de los 873,36 millones del año pasado a los 1.800,98 previstos para este.

Confederación de Empresarios de Sevilla

Y en el listado de proyectos se incluyen los túneles y los tramos de la SE-40 que están en obras, así como mejoras en varias vías fundamentales de la provincia de Sevilla y un impulso a la conexión ferroviaria por Cercanías y Alta Velocidad. «Se nota la buena voluntad con la provincia de Sevilla, pero tienen que ser unas cuentas realizables», puntualizó ayer el presidente de la patronal hispalense, Miguel Rus, quien ve con preocupación todos los obstáculos que aún tiene este borrador para salir adelante. «Lo más importante es la partida para la SE-40, la primera en diez años que realmente podría reactivar las obras», recalcó el empresario, aclarando que «los 144 millones previstos no salvan el proyecto completo, pero suponen un buen comienzo». También se mostró conforme con la decisión de no destinar partida alguna a la ampliación del puente del Centenario, lo que, a su juicio, demuestra «el compromiso con la infraestructura principal».

«Hemos visto que salen varias remodelaciones de enlaces como La Pañoleta o mejoras en autovías la de la Plata, tan fundamental para la conexión de nuestro sector logístico», continuó Rus, que ve una respuesta a las reivindicaciones del colectivo al que representa. No obstante asume las cuentas «con preocupación» por los problemas para aprobarlos y por la incidencia que tendrán en la economía y el empleo.

El presidente de los empresarios sevillanos recordó que «el aumento de la inversión pública saldrá de una mayor presión fiscal que recae sobre el sector privado». «Tememos que estas medidas supongan un freno a la iniciativa emprendedora» de la que tanto depende el crecimiento económico y más en un momento de desaceleración como el actual.

Miguel Rus hizo otra advertencia: «en un año electoral como 2019 resulta fundamental aprobar las cuentas cuanto antes, porque se corre el riesgo de que sea un ejercicio perdido». Así, recordó que «a 15 de enero no hay ninguna administración que haya sacado adelante su presupuesto, ni la Junta, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno central».

Colegio de Ingenieros de Caminos

La Demarcación de Andalucía del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos saluda igualmente la bondad de las cuentas. Su decano, Luis Moral Ordóñez, hizo hincapié en la importancia de continuar con la obra de la SE-40 y con otras conexiones clave para Sevilla y Andalucía. «Vemos cuestiones muy interesantes en las cuentas, que necesitaban elevar la financiación en infraestructuras tras tantos años de austeridad».

El ingeniero ve esa «buena voluntad» no sólo en el montante reservado a inversiones en Sevilla también en el resto de la región, destacando proyectos como la inversión en el puerto de Algeciras, el impulso a la conexión ferroviaria Bobadilla-Algeciras o el «bypass» de Almodóvar. «Pero hay que aprobarlos con rapidez para no perder otro año, máxime cuando hay elecciones previstas», advirtió. Ese es el principal problema que ve Moral Ordóñez, quien teme una prórroga de los anteriores, mucho menos generosos.

El PP habla de timo

Más crítico se mostró el diputado nacional del PP de Sevilla Ricardo Tarno quien consideró que las cuentas son «una estafa a los sevillanos». Señaló que los presupuestos «abandonan cualquier apoyo al transporte en el área metropolitana, con ausencia de inversiones en la red de Cercanías y sin que contemple el convenio del metro de Sevilla anunciado hace ocho meses (y aún pendiente de firma) del que no se sabe nada». Tarno recordó que «tampoco contempla inversiones para destacados proyectos culturales» como la rehabilitación del Museo Arqueológico o la ampliación del Museo de Bellas Artes.

«Este borrador no se lo cree nadie, es mentira y tendrá muy difícil tramitación parlamentaria», insistió el diputado nacional, quien no cree que haya consenso hasta junio y ya para entonces «serán cambiados a través de enmiendas, haciendo imposible su ejecución». «Seguimos teniendo un gravísimo problema de transporte público y de infraestructuras en la provincia de Sevilla que este presupuesto no soluciona», aseveró.

Tampoco se mostró satisfecho el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle (IP-IU), que ve pobre la inversión de 2,2 millones de euros en el desdoble de la N-IV entre Dos Hermanas y su localidad. Exigió una mayor dotación para terminar este proyecto.