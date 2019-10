El Rincón de... David Jordán Fernández: «Un mercado no se abre de la noche a la mañana como han dicho algunos» Su familia lleva vinculada a la agricultura desde hace doscientos años. Es socio de la cooperativa Oleoetepa y miembro del consejo rector de la cooperativa Sor Ángela de la Cruz

¿Subir los aranceles un 25 por ciento en qué situación deja a un productor de aceite y de aceitunas de mesa como usted?

Sin armas para competir en un mercado en el que estamos intentando colocar y vender nuestros productos.

¿La aplicación de esos aranceles lo hacen menos competitivo. Pienso que en Italia y Grecia querrán pasear bajo palio al señor Trump...

(Risas) Blanco y en botella. Italia y Grecia no tienen que hacer desde el pasado viernes los esfuerzos para vender productos que nos obligan a hacer a nosotros unas medidas arancelarias que no acabamos de entender.

-Fíjese lo que son las cosas. Todo el mundo con las manos en la cabeza por el muro que quiere levantar con la frontera mexicana y donde ha levantado un muro económico ha sido en campo andaluz…

Un muro que intenta convertir un vergel en un desierto. La semana pasada le escuché que intentaba justificar el castigo arancelario argumentando que los países europeos no aportan dinero suficiente para la defensa. Ni él mismo sabe lo que dice.

¿Aparece Trump en sus pesadillas con la música de la escena de la ducha de «Psicosis»?

(Risas) Aparece en las pesadillas de medio mundo. Nos lo ha puesto muy sencillo para que además se le ponga en contra el campo andaluz.

Lo más chocante del caso es que somos socios y aliados de EE.UU. ¿Qué cree usted que hemos hecho para merecer este trato?

Lo dijo Aznar hace tiempo: América y España son países amigos. Pero con esta política está cambiando aliados por enemigos.

Otro aspecto chocante es que sea la agricultura la que pague los platos rotos de unas subvenciones aeronáuticas. ¿Por qué eligió el campo?

Quizás para hacer daño a sectores muy sensibles en Europa para satisfacer a sus votantes. Nos ha metido en una guerra a los agricultores en la que ni estábamos ni se nos esperaba.

¿Por qué no lo paga la BMW o la Mercedes por ejemplo y lo tiene que pagar Oleoestepa?

(Risas) Sinceramente no tengo respuesta porque no lo entiendo.

¿Tenemos capacidad de respuesta o hay que tragar con los berrinches del señor Trump?

No debemos quedarnos sin emprender acciones para defender lo que es justo. Hay un tratado de libre comercio con unas normas que hay que cumplir y no podemos violentarlas para hundir un sector.

He oído que la situación obliga a los productores a buscar nuevos mercados. ¿Es así de fácil?

Un mercado no se abre en dos, ni en diez años. Un mercado cuesta mucha inversión, promoción y fidelizar a un cliente. Eso no se consigue de la noche a la mañana.

¿Perderéis un mercado tan importante como el de USA?

A partir de ahora lo vamos a tener un 25 por ciento más difícil para seguir compitiendo con los que iban a nuestra rueda: Italia, Grecia, Marruecos, Túnez y Egipto. La aceituna negra de Egipto ha triplicado sus ventas en EE.UU en los últimos dos años. En España esa aceituna ya lleva dos años con el arancel.

¿Vais seguro de la mano de la Unión o echáis de menos más determinación y coraje?

Hay que echarle más coraje y contundencia al defender a ciertos sectores productivos agrícolas desde Europa. Aún no he escuchado a ningún líder europeo salir con determinación en defensa de la agricultura.

¿Cómo se puede rentabilizar las inversiones realizadas en mejorar un aceite que por su trazabilidad casi es ecológico?

La pérdida de los clientes no tiene precio. Una vez que los perdamos tardaremos otros treinta en fidelizarlos y encontrarnos con ellos.

¿No se han quejado vuestros clientes más fieles y tradicionales?

Cuzco, que es una cadena americana parecida a Mercadona, nos ha hecho llegar su preocupación para no perder nuestra relación comercial. Pero eso es muy difícil. Yo no aconsejo a nadie que ponga su producto en manos no conocidas para envasarlo o manipularlo en EE.UU.

O sea que las pérdidas vendrán no solo por lo que dejareis de vender, sino también por lo que lleváis invertido en la excelencia…

Vamos a dejar de ganar 280.000 euros de 33.000 kilos de aceite envasado solo en Oleoestepa, más las inversiones de marketing exterior.

¿El permiso para que se almacene privadamente el aceite ayudará a corregir los precios?

Poco. El precio de intervención es muy bajo.