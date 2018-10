La declaración de Patrimonio de la Humanidad, tabla de salvación de los conventos de Sevilla

Sevilla, la ciudad con más conventos del mundo tras Roma, está viendo cómo los centenarios monasterios que antaño configuraron la vida, el arte e incluso el urbanismo de la ciudad están viviendo uno de los periodos de decadencia más importantes de la historia. La falta de vocaciones unida al lamentable estado de conservación de los edificios están poniendo en alerta a instituciones y particulares que, aunque con muy pocos recursos, se han lanzado a ayudar para su supervivencia. La Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla lleva más de un año actuando como oficina técnica para que puedan acometerse rehabilitaciones en los más deteriorados, como son los casos de Madre de Dios, San Leandro o Santa Inés. Por ello, recogiendo una idea sugerida por la Gerencia de Urbanismo, el patronato va a comenzar a promover un movimiento para intentar que todos los conventos femeninos de la ciudad, en su conjunto, sean declarados Patrimonio de la Humanidad.

De conseguirse, la dotación económica y las subvenciones serían mucho más cuantiosas y permitiría salvarlos de la ruina. Esto, no obstante, conllevaría que las órdenes religiosas estuvieran dispuestas a tener un mayor grado de aperturismo de sus casas, ya que sería un requisito indispensable. Como primer paso, el Patronato de la Vivienda junto con la World Monuments Fund está organizado una jornada de puertas abiertas para hacer visible los problemas de los conventos.

Así, además de la concienciación ciudadana, pretenden promover una acción coordinada con las asociaciones que ya están ayudando a las distintas comunidades, contando con expertos en distintos ámbitos.

El patronato, en estos momentos, está derivando todos sus esfuerzos a la obtención de fondos para el convento de Madre de Dios, cuya iglesia está clausurada desde hace cuatro años y, desde hace incluso más tiempo, tiene otras estancias de gran importancia histórica y patrimonial en un estado de ruina total. Urbanismo casi ha apalabrado una cantidad cercana a los 100.000 euros para el arreglo de la iglesia, mientras que la fundación WMF ya aportó algunos fondos y es posible que llegue algo más en próximas fechas, a través de la recaudación concreta que hace para los conventos.

La priora del cenobio de la calle San José, Sor Patricia, explica a ABC de Sevilla que «en estos momentos estamos centradas en la iglesia, lo demás cuando sea, pero nuestra prioridad es poder volver allí». La superiora de la orden dominica indica que «con la venta de dulces mantenemos bien donde vivimos, pero la iglesia lo supera todo. Hay gente que nos pregunta por la posibilidad de hacer apartamentos o una hospedería, e incluso de momento hay una familia interesada en una casa pequeñita que estaríamos dispuestas a arrendar».

El arquitecto que está llevando el seguimiento sobre el estado del convento, Ángel Candela, señala respecto a la iglesia que «se detectaron una serie de caídas de elementos de madera o fragmentos de una parte decorativa del arco toral cuyas fisuras son muy aparentes». Así, comprobaron serios daños en la armadura del presbiterio y, por otro lado, otro problema derivado del desplome de un muro de la calle San José, que aunque está controlado con puntos de medición topográfica de alta precisión, va a necesitar tarde o temprano una intervención. Asimismo, el arquitecto informa que en el forjado renacentista del coro también está deteriorado «por el paso del tiempo y las desafortunadas intervenciones que se hicieron anteriormente».

Por otro lado, dentro del convento está en ruinas la estancia de la Reina Isabel la Católica, fundadora del cenobio y que se alojaba allí cuando visitaba Sevilla. Allí existe una armadura posiblemente del siglo XV que está desmontada y ubicada en el suelo de la sala. «Es un elemento patrimonial importante que sería fundamental que se pusiera donde tendría que estar». Igualmente, la Casa del Capellán, cuya fachada da a la calle Madre de Dios, está en un pésimo estado de conservación. Ésta es la zona que podría utilizarse como hospedería o para hacer apartamentos.

El coste que tiene toda la intervención en la iglesia, que es la principal preocupación, supondría una inversión cercana al millón de euros. Ahí entraría la restauración de los ricos azulejos, así como del propio suelo, «que es uno de los pocos originales que se conservan de este tipo», indica Ángel Candela. También incluiría la conservación de las pinturas murales, «de un valor extraordinario». Sin embargo, el primer reto pasa por recaudar unos 250.000 euros para la seguridad estructural del edificio y que, así, pueda abrirse al culto. «Más adelante acometeríamos la protección de todos los elementos de valor patrimonial y, sucesivamente, el resto de estancias del convento».

La situación del monasterio de las agustinas de San Leandro es algo mejor que la del de Madre de Dios. La abadesa, Sor Natividad, se muestra muy pesimista respecto a las subvenciones que puedan llegar. «Las hermandades son las únicas que nos ayudan», afirma a ABC. En los últimos meses, han vivido una situación complicada ya que durante las obras de consolidación de las cubiertas de la entrada al convento por el compás que da a San Ildefonso, observaron cómo una de las estructuras se encontraba próxima al derrumbe. Esto obligó a efectuar una nueva actuación que conllevó duplicar el presupuesto inicial de 107.000 euros. Sor Natividad cuenta que estas tareas comenzaron en marzo y que ahora mismo están trabajando los albañiles. Con ello, pretenden poner en marcha una hospedería que les rente ingresos y poder, así, afrontar en un futuro otras intervenciones. La abadesa se muestra desconfiada y asegura que pese a las denuncias recogidas en los periódicos, no se ha solventado su situación.

El historiador del arte Alejandro Varela, que habitualmete visita el convento, señala que «la oden se asentó definitivamente en este lugar en 1349, el año que viene se cumplen 650 años, y eso se acaba notando a pesar de la buena construcción que tiene». Así, la citada intervención en la Casa del Portero, donde está el torno, obligó a trasladar la venta de dulces al interior del templo y, ahora mismo, «están a la espera». Varela dice que en San Leandro apenas viven unas 15 religiosas, la mayoría de ellas extranjeras, por la falta de vocaciones que hay actualmente. No obstante, otras zonas como la iglesia o la zona donde residen las monjas se encuentran en un estado de conservación aceptable.

Otro de los conventos que se encuentra en alerta roja por su situación es el de Santa Inés. Gracias a la la asociación Alqvimia Musicae y el asesoramiento legal que está prestando Joaquín Moeckel, las clarisas que habitan la casa que fundó Doña María Coronel en la segunda mitad del siglo XIV aún guardan la esperanza de que pueda resolverse el contrato incumplido por parte de la Junta de Andalucía para acometer la restauración del cenobio. Beatriz Rivas, portavoz de la asociación, informa a ABC que se va a realizar un estudio de prioridades e intentar negociar con la Administración. «Me han dicho por activa y por pasiva que no quieren hacer nada, pese a que en el documento firmado en 1990 se recogía que la orden cedía durante 50 años unas instalaciones para exposiciones y, a cambio de esto, se restauraría todo el convento». Rivas argumenta que «ahí está todo detallado, lo de los dormitorios para las novicias, hacer una hospedería en la Casa del Portero...». Sin embargo, tan sólo han intervenido los dormitorios o la sala De Profundis, donde han vuelto a salir humedades en la cúpula. El mismo problema tiene la zona donde se encuentran los hornos donde se hacen los dulces. En mucho peor estado se encuentra la Casa del Portero, completamente derruida, o los frescos de Alejo Fernández del claustro. A estos murales se les está cayendo el mortero. Por otro lado, el propio claustro tiene desprendidas algunas columnas de las balaustradas. Un informe del arquitecto Fernando Mendoza confirma que la Junta apenas ha cumplido un 10% del convenio, y entre las zonas que sí restauró están las propias salas de exposición que tienen cedidas.

Moeckel se está planteando denunciar el incumplimiento y forzar la actuación de la Junta, mientras ésta argumenta que el documento está prescrito. Las monjas, por su parte, estarían dispuestas a que, si llegara el dinero público, el cenobio pudiera visitarse compatibilizándolo con la vida de las religiosas.

«La propuesta es una barbaridad»

El arquitecto Javier Rodríguez Barberán, que conoce en profundidad la situación de los conventos de clausura, opina que la petición de que sean nombrados Patrimonio de la Humanidad «es una tontería». Así, añade que «quien dice eso no sabe qué conlleva la inversión: ahí hay que redactar informes para que Unesco diga que ‘esto es maravilloso’, y eso hay que pagarlo. Además, si se declara, ¿qué ayuda trae? Cero. Lo único que aporta es turismo y tendríamos que hacer un análisis de hasta qué punto se puede». Este arquitecto, que promovió la restauración de Santa Paula, señala que «este tema me duele y no me gusta la demagogia. La última palabra la tienen las comunidades».