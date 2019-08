Seguridad El déficit de policías locales en Sevilla capital es de unos 300 agentes En los dos últimos años se han promovido más de 200 plazas, pero aún deben pasar por la academia

La Policía Local de Sevilla acumula un déficit de plazas que ronda nada menos que los 300 agentes, una situación que se ha agravado con la jubilación de prácticamente un centenar de policías en el primer tramo de este año. Ese centenar aproximado de policías supone prácticamente el 10% de una plantilla muy envejecida, de edad media próxima a los 50 años y con unos 250 agentes en edad de segunda actividad, esto es, mayores de 55 y, por lo tanto, también a un paso de la jubilación. La situación, por tanto, es más que delicada si se suma a la falta de oposiciones y cobertura de plazas durante varios años.

Esas plazas que se están perdiendo no se pueden cubrir a día de hoy. El reciente proceso selectivo de 50 nuevos agentes no será efectivo hasta que estos policías puedan entrar en servicio tras obtener su plaza y posteriormente completar su formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Queda el año de «academia» por delante. Este verano, además, se abrió el plazo para una nueva convocatoria de 113 plazas de policía municipal y una quincena de bomberos, pero en ese caso el camino será aún más largo y también habrá que pasar por la escuela pública, con lo que esos agentes no estarán en la calle hasta después del verano de 2020 como mínimo. Durante el periodo del socialista Juan Espadas se han alcanzado ya las 207 plazas convocadas para la Policía Local, pero los tiempos son los que son y aún no se pueden incorporar a la actividad ni siquiera los del medio centenar de puestos iniciales.

Actualmente la plantilla cuenta con 1.100 efectivos, lo que significa unos 300 menos de lo que marca la directiva europea para poder cubrir el ratio por población (dos por cada mil habitantes), debiendo ser en el caso de Sevilla de unos 1.400 policías, según denunciaron los sindicatos del sector en varias ocasiones.

Múltiples eventos

Esta carencia de agentes locales se nota muy especialmente en los últimos meses por la acumulación de eventos en la calle. Durante la primera mitad de año, de hecho, la ciudad ha celebrado más de 800 eventos que debía cubrir la Policía Local, que ha tenido serios problemas para hacer frente a todos los actos públicos en los últimos dos años, hasta el punto en que el propio delegado, Juan Carlos Cabrera, ha llegado a reconocer públicamente que «la plantilla es insuficiente para atender las demandas de eventos que hay en Sevilla». Parece obvio.