Universidad ¿Hay demasiadas titulaciones universitarias en Sevilla? Los decanos de las facultades y escuelas más emblemáticas opinan sobre la oferta de grados de la ciudad

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, decía hace unos días durante la inauguración del curso en la UPO que había que ajustar el mapa de las titulaciones universitarias a la demanda del tejido económico y social. Y el pasado lunes el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán cuestionaba el gran número de éstas poniendo como ej ejemplo el hecho de que Derecho se estudie en cinco sitio so Periodismo en cuatro.

Esas declaraciones se producían cuando los estudiantes acaban de regresar a las aulas. ABC ha contactado con los decanos de algunas de las facultades y escuelas más emblemáticas del panorama universitario sevillano para preguntarles su opinión y si consideran que hay demasiadas titulaciones en Sevilla.

Alfonso Castro - ABC

Alfonso Castro, decano de Derecho

Alfonso Castro, decano de Derecho de la Universidad de Sevilla, asegura que no todo debe dictarlo el mercado laboral y menos en la universidad. En cualquier caso cree que «morirán las que no tengan calidad entre las nuevas» y él considera que habría que «ser muy exigente con las implantación de universidades privadas» ya que «es obvio que no todas tienen nivel».

Además, Castro afirma que si él fuese joven siempre apostaría por las facultades contrastadas, carreras consolidadas en centros de referencia. En cualquier aso al decano de Derecho le parece que «hay quien se pasa todo el día perorando sobre el futuro que nunca va a estar ahí para desmentirle». Castro opina que la universidad se ha ido renovando pero «hay que distinguir necesidad de moda». «Ingeniería, Arquitectura o Económicas son carreras relativamente nuevas en términos históricos y ya están absolutamente consolidadas», dice.

Antonio Navarro, decano de Económicas

Antonio Navarro, decano de Económicas

El decano de la Facultad de Económicas, Antonio Navarro, dice que en Sevilla están «las titulaciones que tienen que estar» aunque algunas necesitan ciertas adaptaciones para el mercado laboral.

En este sentido cree que sobre la mesa de las universidades debería estar ese aspecto, esa adaptación porque ahora mismo «hay profesiones de futuro a las que la universidad aún no les ha dado una respuesta». Eso ocurre, a su juicio, sobre todo en el ámbito digital. Por eso cree que irán surgiendo nuevas en ese ámbito ya que hasta ahora ese mundo digital sólo está reflejado en algunas asignaturas en algunos grados.

En cuanto a la proliferación de privadas, Antonio Navarro considera que hay «un mapa de universidades excesivo» que se dirige a un público muy diferente. «Lo que buscan es un público con un poder adquisitivo medio alto y eso también debería plantearse», dice.

Luis Capitán - ABC

Luis Capitán, decano de Medicina

El decano de Medicina, Luis Capitán, considera que no es lógico seguir generando un crecimiento de facultades de Medicina porque hay más limitación de MIR. «Cada año va a haber menos plazas y se va a quedar mucha gente colgada porque el examen va a ser más difícil», advierte, reconociendo que cada vez se presentan más jóvenes y mejor preparados.

En cualquier caso asegura que en el área de salud están bien y que las nuevas titulaciones más recientes, como Biomedicina eran necesarias porque hacía falta fomentar la investigación. «El crecimiento se tiene que guiar por lo que demande la sociedad, hay titulaciones que hace veinticinco años nadie se hubiera planteado pero hoy tienen un enorme tirón», dice recordando la necesidad de algunas investigaciones.

Mar Ramírez - ABC

Mar Ramírez, decana de Comunicación

Otra opinión la formula la decana de la Facultad de Comunicación, Mar Ramírez, quien considera que aunque sea «interesante» revisar el mapa, más bien habría que invertir la ecuación: no sobran titulaciones universitarias, falta dinamismo en el mercado de trabajo fomento del empleo en todos los niveles. Ramírez recuerda que en España la tasa de empleo de los jóvenes mayores de 25 años es «alarmante» y que eso afecta a todas las áreas de conocimiento.

Por ello la decana de Comunicación, cree que hay que atender a otras cuestiones, más allá de la «cartografía» como algunas que están sujetas a engorrosos sistemas de seguimiento y de gestión de la calidad. Porque, a su juicio, implican mucha dificultad para las facultades a la hora de hacer modificaciones en los planes de estudio de manera rápida. Ramírez cree que sería necesario simplificarlo para que pudiese hacerse más ágil las «necesidades de adaptación de los títulos a entornos laborales cambiantes y nuevos profesionales».

Francisco Rodríguez - ABC

Francisco Rodríguez, director de la Escuela de Ingenieros Industriales

El director de la Escuela de Ingenieros Industriales, Francisco Rodríguez Rubio, cree que, en general, hay muchas titulaciones en toda las universidades «que se repiten», por lo que ve oportuno hacer un estudio de éstas en Andalucía e ir «adaptándolas al mercado laboral en la medida de lo posible», aunque también ve necesario mantener las que aportan conocimiento para el avance de la sociedad.

Dice que hay que ser «mas dinámicos» en ir modificando las titulaciones para los nuevos retos que se plantean y tener una visión de futuro de «por donde van a ir las demandas».

María Álvarez - ABC

María Álvarez, decana de Farmacia

La decana de Farmacia, María Álvarez, recuerda que en el caso del grado que oferta la Facultad de Farmacia, las plazas se ocupan todas y están demandadas. Además recalca que los datos de inserción laboral de sus alumnos son buenos ya que están todos trabajando excepto algunos que se preparan oposiciones.

En cualquier caso Álvarez, que recuerda que las suyas son profesiones reguladas, considera que se deben preocupar de introducir toda la innovación existente en los contenidos de cada asignatura. Y que su papel es darle al estudiante las herramientas y conocimientos para que avance profesionalmente en el futuro. A su juicio, cree que se debe motivar el emprendimiento y la capacidad de adaptación más que definir nuevas titulaciones.

Cristóbal Casanueva ABC

Cristóbal Casanueva, decano de Turismo y Finanzas

Desde la Facultad de Turismo y Finanzas, su decano Cristóbal Casanueva, no cree que sean muchas. «El mercado es amplio y perdemos menos alumnos que la media del sistema universitario», dice insistiendo en que la educación es «una apuesta de futuro y social» que no puede estar supeditada al mercado ni al corto plazo ya que la oferta de empleo hay que medirla para el futuro y eso es algo «muy difícil».

Sobre la posibilidad de títulos nuevos y profesiones de futuro piensa que no se puede experimentar con la formación de los alumnos. Él apostaría por lo que hacen:formación generalista y básica que se aplica a muchas situaciones. Es partidario de títulos clásicos y afianzados «donde está recogido casi todo el saber». Y especialización y novedades sólo en máster y de forma «muy bien estudiada».

Pilar Tejero, decana de Química

Por su parte la decana de la Facultad de Química, Pilar Tejero, no cree que haya demasiadas titulaciones ya que muchos estudiantes «se quedan con sus expectativas frustradas al no poder entrar donde quieren». Y eso provoca muchos traslados de expedientes posteriores de una a otra carrera. Y también que haya «muchos abandonos de titulaciones matriculadas en primer lugar». Por ello la decana considera que quizás «habría que adecuar la plazas a los alumnos que la escogen en primera opción con un pequeño exceso».

«El abanico de salidas profesionales es muy variado según las titulaciones», dice. En cualquier caso, Tejero cree que las clásicas permanecerán y que aparecerán otras más especializadas y acordes con los tiempos».