PATRIMONIO CULTURAL Denuncian la falta de albañiles, pintores, electricistas y jardineros es en el Alcázar de Sevilla La sección sindical de CC.OO. dice que en la Alhambra hay 17 albañiles frente a los dos del monumento sevillano

J.A.

La sección sindical de CC.OO. en el Alcázar ha advertido al Patronato de este monumento de la «falta de personal y de medios materiales» para afrontar su mantenimiento y ha pedido la realización de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT). El sindicato explica que ha mandado un escrito a la dirección del Alcázar para llamar la atención sobre unos problemas que ya denunciaron hace justo dos años y que «no han tenido solución».

CC.OO. avisa de la «necesidad urgente» de elaborar una nueva RPT porque «es insostenible, por ejemplo, que la plantilla no cuente con una persona técnica en jardinería y arbolado». Exige a la dirección y al concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, «que se impliquen de una vez en los problemas laborales del Alcázar, que se negocie una RPT acorde a la realidad y que se hagan las inversiones necesarias, tanto en equipos de trabajo y medios, como en la conservación del monumento».

Subraya que hace dos años se advirtió de «la falta de personal y la acumulación de tareas, la paralización administrativa del Patronato a todos los niveles, la falta de mantenimiento y conservación o la ausencia de garantía de seguridad en el monumento ni del personal ni de las personas que lo visitan».

Esta situación, «crítica e insostenible, derivada de la falta de personal e inversiones no ha tenido respuesta satisfactoria en estos dos años ni en aumento de personal ni en inversión en medios, exceptuando la instalación de cámaras de vigilancia», asegura la sección sindical de Comisiones Obreras.

Considera «inconcebible» que la plantilla «no cuente con una sola persona técnica ni en jardinería y arbolado ni en edificios». «Solo hay dos albañiles mientras que la Alhambra, por ejemplo, tiene 17. Además sólo hay una persona especializada en fontanería, no hay electricistas ni un solo pintor o pintora. No hay auxiliares de información en los Palacios, que la mayoría de las veces se encuentran sin la presencia de ningún empleado o empleada», recalca.