Denuncian «juegos de caza» de perros de presa con los patos del parque de los Príncipes de Sevilla Los vecinos de Los Remedios piden extremar la vigilancia sobre los dueños que dejan sueltos a estos canes para que «practiquen su instinto»

Manuel J. Fernández Sevilla Actualizado: 14/01/2021 09:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El último caso ha ocurrido esta semana. Un perro de presa acababa con la vida de uno de los patos del estanque del Parque de los Príncipes, en el barrio de Los Remedios. El can, que andaba suelto por todo el recinto, enganchó por el cuello al ave hasta terminar matándolo. «Pasamos un rato muy malo, porque no podían quitarle el pato de la boca y el perro corriendo por todos lados», relata una vecina que presenció y hasta se encaró con el propietario del animal por llevarlo sin correa y no hacer uso de la zona acotada que para estos perros hay en el parque.

La asociación de vecinos de Los Remedios explica que no es un caso aislado. «Desde hace tiempo nos llegan diversas quejas de usuarios del parque relativas a que propietarios de perros de presa juegan a practicar este deporte, juegos de caza, a costa de las palomas y patos que suelen estar por las inmediaciones del estanque». Señala que «algunos dueños desaprensivos los suelen soltar libremente por todo el recinto para que practiquen su instinto», teniendo como consecuencia la muerte de las aves. «Y todo ello delante, incluso, de niños que se llevan esa impresión, ese engrama gráfico, en sus mentes».

El presidente vecinal, José María Cañizares, recuerda además que estos perros de cacería ya disponen de un espacio propio dentro del Parque de Los Príncipes para que puedan moverse sin causar sobresaltos. «Tienen a su disposición una zona acotada, incluso con obstáculos para practicar actividad física, justo en la esquina sureste que da a la calle Santa Fe, frente a la comisaría de la Policía Local. En estos últimos meses por parte del Ayuntamiento se ha hecho una inversión para mejorar el suelo porque había quejas de que no estaba bien».

Pese a ello, sigue imponiéndose la mala praxis de algunos propietarios de estos perros de cacerías. «Campan a sus anchas y tienen todo el césped lleno de agujeros», explica Carmen, otra vecina y usuaria del parque, que más de una vez ha tenido que presenciar como «sueltan los perros, sin bozal ni prestarles atención, como si el cortijo fuera de ellos solos».

La entidad vecinal recuerda que «en varias ocasiones» ha puesto el problema en conocimiento del Ayuntamiento. «Lo hemos llevado a las últimas juntas municipales del distrito y se nos ha contestado que la Policía Local, que tiene a escasos veinte metros del parque su sede en el barrio, lo sabe y se pasa para controlar». Sin embargo, aclaran que no es suficiente. «Sí, la Policía viene pero lo que hace falta es extremar la vigilancia y poner multas para que a estos dueños de perros peligrosos se les quiten las ganas de estar jugando así con los patos, y quien sabe si algún día tenemos que lamentar un incidente mayor». En este sentido, hacen «un llamamiento a todas las personas» para que pongan denuncias e instan al gobierno de la ciudad a que «coloque cartelería» para informar y disuadir de estas conductas.

Por su parte, desde el Consistorio se explica que Parques y Jardines «tiene constancia» de episodios «esporádicos» de muerte de patos «atacados por perros que pasean sueltos» por el parque. En esos casos, aclara, «se llama a la Policía Local para tratar de identificar a los dueños ». Por último, recuerda «las señales existentes» en las entradas, que indican que «los perros no pueden ir libres, sino atados, salvo en espacios habilitados».