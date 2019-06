Violencia de género Detenido un hombre tras asestar seis puñaladas a su mujer en Sevilla Este La víctima, de 54 años, se encuentra estable en Hospital Virgen del Rocío; Ninguna de las puñaladas ha afectado a órganos vitales

La Policía Local de Sevilla ha detenido en la madrugada de este domingo a un hombre de 55 años acusado de asestar a su mujer de 54 años seis puñaladas, cinco en las extremidades (en brazos piernas) y una en el abdomen. La mujer fue trasladada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de la capital pero ya ha pasado a planta y está fuera de peligro.

Según han detallado afuentes de la Policía Nacional, en cuyas dependencias se encuentra el detenido, el suceso se ha producido sobre las 1,30 horas, cuando el servicio de Emergencias recibió varias llamadas informando de los hechos, que habían tenido lugar en un piso de la calle Cuevas de Menga, en Sevilla Este.

El hombre está siendo interrogado en las dependencias de la Policía Nacional donde se encuentra detenido, donde también están prestando declaración varios vecinos del bloque. Una vez que finalicen los interrogatorios, pasará a disposición judicial.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061) y la Policía Local, cuyos agentes fueron guiados por los propios vecinos hasta el domicilio de la pareja. Una vez dentro, detuvieron al referido hombre, trasladado posteriormente a dependencias de la Policía Nacional para tomarle declaración. Al parecer fueron los propios vecinos los que guiaron a los policías para que llegaran hasta la vivienda donde se produjo el suceso.

La mujer fue trasladada al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Fuentes del citado centro hospitalario han señalado que la mujer se encuentra estable y con buen pronóstico. A pesar de que presenta varias heridas, ninguna ha afectado a los órganos vitales, con lo cual se recupera de las heridas y ya ha pasado a planta en el hospital.

La Policía Nacional ha apuntado que el detenido no consta con antecedentes policiales, aunque aún no terminado de revisar su historial. Al parecer no existían antecedentes de malos tratos.